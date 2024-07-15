Hangi BTS Üyesi Karakterini Yansıtıyor?
Hangi BTS Üyesi Karakterini Yansıtıyor?
BTS üyeleri, farklı karakter özellikleri ve kişilikleriyle tanınıyor. Peki sen hangi BTS üyesinin karakterini yansıtıyorsun?
Cevap, bu soruların hemen sonunda!
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1. Bir arkadaşın çok stresli ve üzgün. Ona nasıl yardımcı olursun?
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2. İlk defa gittiğin bir şehirde kayboldun. Ne yaparsın?
3. Büyük bir projede ekip lideri olarak seçildin. İlk işin ne olur?
4. Yabancı bir ülkede yemek yiyorsun ve ne sipariş edeceğini bilmiyorsun. Ne yaparsın?
5. Bir arkadaş grubunda yeni bir kişi var ve çok sessiz. Nasıl davranırsın?
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