Hangi Britney Spears Klibinin Başrolü Olmalısın?
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Britney Spears hem şarkılarıyla hem de pop kültürüne damga vuran efsanevi klipleriyle bir döneme yön verdi. Peki sen hangi Britney Spears klibinde başrol olmalısın? Sorularımızı yanıtla, sonucu öğren!
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1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey ne olur?
2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. Sana en çok yakışan renk hangisi sence?
4. Bir filmde oynaman gerekse hangi türü seçerdin?
5. Peki en sevdiğin parti ortamı?
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6. Bir süper gücün olsa hangisini isterdin?
7. En sevdiğin aksesuar hangisi?
8. Son olarak dans etmek senin için ne ifade ediyor?
Toxic!
...Baby One More Time!
Oops!... I Did It Again!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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