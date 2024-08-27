Hangi Boy Band Grubuna Kendini Daha Yakın Hissediyorsun?
Hangi Boy Band Grubuna Kendini Daha Yakın Hissediyorsun?
Eğer Boy Band dinliyorsan bu testin sonuçlarından herhangi birini mutlaka seveceksin!
Öğrenmek için sorulara geçelim!
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1. Başlayalım! Hayalindeki tatil ne tür bir yer olurdu?
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2. Bir konserde sahneye çıksan, hangi tür şov sergilemek isterdin?
3. Kendini hangi tür kıyafetlerle daha rahat hissedersin?
4. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?
5. Hmm, devam edelim! Bir film izlerken en çok hangi tür sahneleri seversin?
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