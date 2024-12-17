Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Rüzgara Bırak Filminden Gelen Fotoğraflar Ortalığı Yaktı Geçti!
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Rüzgara Bırak Filminden Gelen Fotoğraflar Ortalığı Yaktı Geçti!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri sona ermişti. Netflix yapımı filmin 14 Şubat'ta vizyona gireceği açıklanmış ve büyük heyecan yaratmıştı. Birbirini övmeye doyamayan ikiliden kıskandıracak fotoğraflar geldi! Filmden sahnelerin yer aldığı anları paylaşan Netflix hesabı ortalığı adeta yangın yerine çevirdi. Bakalım bu harika fotoğraflara sabırsız izleyiciler ne yorum yapmış?
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Yılın en çok beklenen yapımlarından olan Rüzgara Bırak'ın çekimleri tamamlandı ve filmin 14 Şubat'ta Netflix kütüphanesine ekleneceği duyuruldu.
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Filmde çocukluklarından itibaren tanışan ve yıllar sonra tekrar bir araya gelen Aslı ve Ege'nin hikayesi anlatılıyor ve filmin çekimleri de Çeşme'de tamamlandı.
Merakla beklediğimiz yapımdan hem yayın tarihini duyuran hem de ortalığı alev alev yakan fotoğraflar geldi!
Ve tabii ki ortalık adeta coştu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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