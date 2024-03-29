Halil Umut Meler Kararı Dikkat Çekti! Süper Lig'de 31. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Halil Umut Meler Kararı Dikkat Çekti! Süper Lig'de 31. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Milli maçların tamamlanmasıyla lige verilen ara son buldu. 2 Nisan'da başlayacak Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. MHK'nın Halil Umut Meler kararı dikkat çekti.
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir maçta görev verilmedi.
İstanbulspor-Rizespor maçı ile açılacak 31. haftada şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Hatayspor'u Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇
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