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Halil Umut Meler Kararı Dikkat Çekti! Süper Lig'de 31. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Halil Umut Meler Kararı Dikkat Çekti! Süper Lig'de 31. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.03.2024 - 15:48

Milli maçların tamamlanmasıyla lige verilen ara son buldu. 2 Nisan'da başlayacak Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı. MHK'nın Halil Umut Meler kararı dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir maçta görev verilmedi.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir maçta görev verilmedi.

İstanbulspor-Rizespor maçı ile açılacak 31. haftada şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Hatayspor'u Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

İstanbulspor-Rizespor maçı ile açılacak 31. haftada şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Hatayspor'u Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde 👇

2 Nisan Salı

  • 17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

  • 20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

  • 20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

  • 20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

  • 17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

  • 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

  • 20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

  • 20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe

  • 20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

  • 20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

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