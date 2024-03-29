Dünya Kupası'nın En Golcü İsmi Miroslav Klose'nin Futbol Gündemi Hakkındaki Tespitleri Geçmişe Özlemi Artırdı
Dünya Kupası'nın En Golcü İsmi Miroslav Klose'nin Futbol Gündemi Hakkındaki Tespitleri Geçmişe Özlemi Artırdı
Bundesliga ve Seri A'nın unutulmaz forvetleri arasında yer alan Miroslav Klose, futbolu neden bıraktığını açıklarken günümüz futbolunun eksilerini dile getirdi. Alman futbolcunun sözleri, sosyal medyada tüm futbolseverlerden alkış topladı.
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2004 yılında 1.FC K'lautern'den Werder Bremen'e 5 milyon euro bedelle transfer olan Klose, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 132 maçta 63 gol 47 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Golcü futbolcunun bu başarısı, kendisini Bayern Münih'in radarına sokmuştu. Alman dev, 2007'de Bremen'e 15 milyon euro bonservis ödeyerek yeni forvetini bulmuştu.
Kırmızı-beyazlı takımda yıldız isimler kadar forma şansı bulamasa da Klose, 150 maça 53 gol 27 asist sığdırmayı başarmıştı.
Yıldız golcü, 2011'de bedelsiz olarak Münih'ten ayrılmış ve İtalya Seri A ekibi Lazio'nun yolunu tutmuştu.
İtalya temsilcisinde beş sezon top koşturan forvet, 169 maçta 61 gol, 32 asistlik performans sergilemiş ve 2016 yılında yeşil sahalara veda etmişti.
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Peki, 16 golle Dünya Kupası'nın en golcü futbolcuları listesinde ilk sırada yer alan Klose, futbolu neden bıraktı?
Tecrübeli forvet, işte bu radikal kararını şöyle açıklıyor 👇
Klose'nin bu sözleri, sosyal medyada büyük destek gördü 👇
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