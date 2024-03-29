Fenerbahçe Ligden Çekiliyor mu? TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik Çok Net Konuştu
Fenerbahçe Ligden Çekiliyor mu? TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik Çok Net Konuştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde iftar yemeği düzenlemişti. Yemekte neler konuşulduğu merak edilirken Şenes Erzik'ten ligden çekilme ihtimaline dair net yanıt geldi.
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Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe yönetimi, kongre kararı almış, önlerinde ligden çekilme dahil 3 seçenek olduğunu ifade etmişti.
Başkan Ali Koç, kongre öncesinde geçmiş dönem yöneticilerinin de davet edildiği iftar yemeğinde alınması gereken kararlara dair fikir alışverişinde bulunmuştu.
Koç'un iftar yemeğine katılan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, organizasyon sonrası Fenerbahçe'nin ligden çekilme gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Erzik, "Ligden çekilme diye bir şey yok" ifadesini kullanarak şunları söyledi 👇
"Kanaatim 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok.
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Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."
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