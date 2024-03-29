Xabi Alonso'dan Ders Aldıktan Sonra Grimaldo'nun Attığı Harika Frikik Golü

Bundesliga'nın zirvesinde bulunan Leverkusen, Xabi Alonso önderliğinde adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor. Geçmişinde nokta atışı paslarla hatırladığımız Xabi Alonso, öğrencilerini her konuda eğitiyor. Takımın frikikçisi Grimaldo çalışma yaptığı sırada Xabi Alonso'dan aldığı ders sayesinde attığı golle gündeme geldi. O anlara birlikte bakalım.