Xabi Alonso'dan Ders Aldıktan Sonra Grimaldo'nun Attığı Harika Frikik Golü
Xabi Alonso'dan Ders Aldıktan Sonra Grimaldo'nun Attığı Harika Frikik Golü
Bundesliga'nın zirvesinde bulunan Leverkusen, Xabi Alonso önderliğinde adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor. Geçmişinde nokta atışı paslarla hatırladığımız Xabi Alonso, öğrencilerini her konuda eğitiyor. Takımın frikikçisi Grimaldo çalışma yaptığı sırada Xabi Alonso'dan aldığı ders sayesinde attığı golle gündeme geldi. O anlara birlikte bakalım.
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Tek başına frikik çalışan Grimaldo, ilk denemesinde başarısız oldu.
Teknik direktör Xabi Alonso, Grimaldo'nun yanına gelerek topa nasıl daha etkili vurabileceğini anlattı.
Xabi Alonso'nun talimatlarından sonra fileleri havalandıran Grimaldo'nun vuruşu viral oldu.
İşte o anlar👇
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