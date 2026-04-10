Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Mert Vidinli'nin Londra’daki Yeni Mesleği Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2026 - 10:30

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mert Vidinli, bu kez yeni kariyer hamlesiyle konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemde adı, ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı yasaklı madde soruşturması kapsamında anılan ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilen Vidinli’nin yurt dışında olduğu biliniyordu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Londra’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Vidinli, rotayı tamamen değiştirerek bu kez emlak sektörüne adım attığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları ve yaşam tarzıyla tanınan Mert Vidinli, geçtiğimiz aylarda ünlü isimleri de kapsayan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, yasaklı madde kullanımı ve bağlantılı suçlamalar nedeniyle birçok kişi hakkında işlem yapılırken, Vidinli’nin de yurt dışında olduğu tespit edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmişti. 

Bu süreçte bazı isimler gözaltına alınırken, Vidinli’nin Türkiye’de bulunmaması nedeniyle doğrudan gözaltına alınmadığı, ancak dosyada adının geçtiği konuşulmuştu.

Hakkındaki iddiaların ardından bir süre Dubai’de olduğu konuşulan Vidinli’nin daha sonra İngiltere’ye geçtiği ve Londra’ya yerleştiği öğrenilmişti.

Mert Vidinli’nin son paylaşımlarında artık bambaşka bir alana yönelmesi dikkat çekti.

Londra’dan yaptığı paylaşımlarda: gayrimenkul projelerini yerinde incelediğini, yatırım yapmak isteyenlere fırsatlar sunduğunu belirten Mert Vidinli yeni bir sektöre adım attı.

Vidinli, sosyal medya fenomenliğinin ötesine geçerek Londra merkezli gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı benzeri bir alana adım attığını duyurdu.

'Bugün yine Mayfair’de harika bir ev keşfine çıkıyorum! Arkadaşlarımın yatırım için ilgilendiği projeleri yerinde inceliyor, Londra’nın gerçekten değerli fırsatlarını filtreleyerek paylaşıyorum. Londra’da doğru evi bulmak istiyorsanız, doğru bilgi ve doğru network her şey. Şehrin en iyi projelerini, en avantajlı fırsatlarla ve en doğru real estate uzmanlarıyla buluşturuyorum.

Eğer siz de Londra’da ev kiralamak ya da satın almak istiyorsanız, bana yazın. Sizin için en doğru evi birlikte bulalım.'

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
