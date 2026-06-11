Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Ozan Doğulu oldu. Gelişmenin ardından ünlü müzisyenin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları 'Ozan Doğulu neden gözaltına alındı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler...
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Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır hem sahnede hem de müzik dünyasının mutfağında yer alan isimlerden biri olarak tanınıyor.
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Ozan Doğulu'nun adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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