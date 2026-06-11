Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Müzisyen kimliğinin yanı sıra aranjör ve prodüktör olarak da sayısız projeye imza atan Ozan Doğulu, kariyeri boyunca Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarının birçoğunda emeği bulunan isimlerden biri oldu. Özellikle kardeşi Kenan Doğulu ile yaptığı çalışmalar müzik dünyasında büyük ses getirirken, sahne performansları ve DJ setleriyle de geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Yıllardır magazin dünyasından çok müzik kariyeriyle gündeme gelen Doğulu'nun adının yasaklı madde operasyonunda geçmesi ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı.