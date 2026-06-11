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Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 09:19
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Ozan Doğulu oldu. Gelişmenin ardından ünlü müzisyenin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları 'Ozan Doğulu neden gözaltına alındı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler...

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Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır hem sahnede hem de müzik dünyasının mutfağında yer alan isimlerden biri olarak tanınıyor.

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır hem sahnede hem de müzik dünyasının mutfağında yer alan isimlerden biri olarak tanınıyor.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra aranjör ve prodüktör olarak da sayısız projeye imza atan Ozan Doğulu, kariyeri boyunca Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarının birçoğunda emeği bulunan isimlerden biri oldu. Özellikle kardeşi Kenan Doğulu ile yaptığı çalışmalar müzik dünyasında büyük ses getirirken, sahne performansları ve DJ setleriyle de geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Yıllardır magazin dünyasından çok müzik kariyeriyle gündeme gelen Doğulu'nun adının yasaklı madde operasyonunda geçmesi ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Ozan Doğulu'nun adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçti.

Ozan Doğulu'nun adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçti.

İddialara göre, toplum sağlığını tehdit eden suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Ozan Doğulu'nun da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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