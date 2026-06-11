Kerimcan Durmaz Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da yer aldığı öğrenildi. Gelişmenin ardından sosyal medyada en çok merak edilen soru ise 'Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?' oldu.
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Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor.
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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