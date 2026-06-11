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Kerimcan Durmaz Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Kerimcan Durmaz Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 09:08
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da yer aldığı öğrenildi. Gelişmenin ardından sosyal medyada en çok merak edilen soru ise 'Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?' oldu.

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Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor.

Türkiye'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, yıllardır attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri haline gelen Kerimcan Durmaz; DJ performansları, kozmetik markası, YouTube içerikleri ve magazin dünyasındaki çıkışlarıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Sosyal medya tartışmasının merkezinde yer alan Durmaz, özellikle magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ancak son dönemde adının karıştığı soruşturmalar, kariyerinin önüne geçmeye başladı.

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda adı geçen isimler arasında Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra birçok tanınmış ismin de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Operasyonda adı geçen isimlerden birinin de Kerimcan Durmaz olduğu belirtildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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