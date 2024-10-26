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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 04:44

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 12.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Mutfağınızda işleri hızlandıracak doğrama makinelerinden, tarzınıza şıklık katacak Puma sweatshirt’lere kadar her şey bu hafta indirimde! Hem pratik çözümlerle evinizi güzelleştirin hem de dolabınıza spor bir dokunuş katın; fırsat kaçmaz!

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Kitap dünyasına damga vuran 2024’ün çok satanları, büyüleyici indirimlerle sizlerle! Okuma listenize yeni başyapıtlar eklemek ve kitap dolu bir dünyanın kapılarını aralamak için bu fırsatı kaçırmayın!

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