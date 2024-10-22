Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 06.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml
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2. Philips Sonicare Hx9911/84 Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası, Seyahat Kabı, Sonicare App
3. T-Brush ve Tartar Giderici Diş Silgisi
4. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml
5. Bioderma Sensibio DS+ Cream 40 ml
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6. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml
7. Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı Anında Onarıcı Bakım C Vitamini Keratin Seramid 400 ml
8. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml
9. URBAN Care Style Guide Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi 200 ml - Vegan
10. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon
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11. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici
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