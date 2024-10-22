Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 10:46

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 06.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

1. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

Doğanın gücünü saçlarınıza getiren bu bitkisel bakım kompleksi, saçlarınıza canlılık katmaya hazır. Hem dökülmelere karşı korur, hem de saçın doğal yapısını güçlendirir. HC Care, saçlarınıza hak ettiği bakımı yapmanın bitkisel çözümüdür.

Burada.

Hepsiburada

2. Philips Sonicare Hx9911/84 Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası, Seyahat Kabı, Sonicare App

2. Philips Sonicare Hx9911/84 Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası, Seyahat Kabı, Sonicare App

Diş temizliğinde lüks deneyimi keşfedin! Diamond Clean 9000, üstün temizlik sunarken seyahat kabıyla her yerde sizinle. Sonicare uygulamasıyla ağız bakımınızı bir üst seviyeye taşıyın.

Burada.

Hepsiburada

3. T-Brush ve Tartar Giderici Diş Silgisi

3. T-Brush ve Tartar Giderici Diş Silgisi

Tartar problemine elveda demek artık çok kolay! T-Brush ile dişleriniz her fırçalamada daha pürüzsüz ve beyaz olacak. Dişlerinizi profesyonel bir dokunuşla temizleyin, gülümsemenizi özgür bırakın.

Burada.

Hepsiburada

4. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml

4. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml

Clinique’in efsanevi nemlendiricisi, 100 saat boyunca cildinizi neme doyurur. Hafif yapısıyla cildi yumuşatırken nem bariyerini güçlendirir. Kuru ciltler için adeta bir can simidi!

Burada.

Hepsiburada

5. Bioderma Sensibio DS+ Cream 40 ml

5. Bioderma Sensibio DS+ Cream 40 ml

Hassas ciltlere özel geliştirilen bu krem, kızarıklıkları ve tahrişi hafifletir. Cildinizin nem dengesini korurken yatıştırıcı etkisiyle rahatlatır. Günlük cilt bakım rutininize Bioderma ile ferahlık katın. 

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

6. Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

Kaptan gibi hissetmek isteyen erkeklerin tercihi! Gün boyu etkili koruma ve ferahlatıcı koku ile özgüveninizi artırır. Ter kokusuna karşı tam bir kalkan görevi gören bu deodorant, erkeklerin vazgeçilmezi.

Burada.

Amazon

7. Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı Anında Onarıcı Bakım C Vitamini Keratin Seramid 400 ml

7. Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı Anında Onarıcı Bakım C Vitamini Keratin Seramid 400 ml

Elidor’un süper formülüyle saçlarınıza enerji katın! Anında onarıcı etkisiyle saçlarınızı güçlendirir ve canlandırır. C vitamini, keratin ve seramid ile saçınıza sağlık kazandırın.

Burada.

Amazon

8. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml

8. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml

Yoğun terleme için etkili bir çözüm mü arıyorsunuz? Rexona Clinical Protection, ekstra güçlü formülüyle tüm gün ferah ve kuru kalmanızı sağlar. Temiz ve taze hissetmek isteyen kadınların tercihi!

Burada.

Amazon

9. URBAN Care Style Guide Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi 200 ml - Vegan

9. URBAN Care Style Guide Deniz Tuzu Etkili Doğal Dalga Sağlayan Saç Spreyi 200 ml - Vegan

Denizden yeni çıkmış gibi doğal dalgalar yaratmak artık çok kolay! Urban Care’in bu vegan sprey formülü, saçlarınıza hacim ve hareket kazandırır. Plaj havasını her gün saçlarınızda hissedin.

Burada.

Amazon

10. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

10. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

Dudaklarınızda hem nem hem de ışıltı istiyorsanız, Lifter Gloss sizin için. Hafif ve dolgun görünüm sağlayan formülüyle dudaklarınızı beslerken parlak bir dokunuş ekler. Renk tonu Moon ile doğal ve büyüleyici bir görünüm yakalayın.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici

11. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici

Kuru ve hassas ciltler için yoğun nem bakımı sunan Atoderm Cream, cildi anında rahatlatır. Uzun süreli nemlendirme sağlayarak cildin bariyerini güçlendirir. Her kullanımdan sonra yumuşak ve pürüzsüz bir cilde kavuşun.

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın