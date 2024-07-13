Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 06.07.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Samsung Şarjlı Dikey Süpürge, Skechers D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı, Vestel Flora Klima, Xiaomi akıllı tartı gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunduğu konfor, hafiflik ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Puma Caven 2.0 spor ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! L'Oreal Paris Telescopic Maskara, Soltis Renkli SPF korumalı dudak nemlendirici, Kiko Milano 3D Hydra serisi dudak parlatıcısı gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
11 Temmuz 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Samsung marka televizyon ve telefonlar ve Skechers marka spor ayakkabılar bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Sony Playstation 5, WMF ve Fissler marka Tencere Tava ve küçük mutfak eşyaları, Hoover beyaz ev eşyaları vardı.
10 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Arzum Çay Makinesi ve Sinbo Fırın Tipi Airfryer, bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Polisan ve Permolit markasının yapı market ürünleri ve mutfak modülleri, mobilyalar vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen haftanın dikkat çeken indirimlerinden bazılarını aşağıdaki içerikte derledik, Columbia'dan Camper'a, Samsung'dan Philips'e onlarca üründeki kaçırılmayacak indirim fırsatına göz atmanızı öneririz.
5 Temmuz 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler House Pratik Taşınabilir Soğutucu ve Heifer Saç Şekillendiriciydi. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Spor ayakkabı almayı düşünüyor musunuz? Ayağınızda yok gibi hissettirecek, Merrell, Columbia, Skechers gibi markaların en rahat ve şık ayakkabılarını aşağıdaki içerikte derledik.
Güneşten korunmayı ihmal etmeyin! Özellikle dik açılarla vurduğu saatlerde güneş koruyucunuzu sık sık yenilemelisiniz. 2024'ün en çok sevilen, stick, krem yapıdaki mineral filtreleri ile dikkat çeken güneş kremlerini aşağıda bir araya getirdik.
Vücudu içten beslemek çok önemli.. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz, çok satan listesinin demirbaşı olan Kiperin Kolajen'de 2. ürün %15 indirim fırsatını kaçırmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temu'nun 8 Temmuz itibariyle indirime giren ürünleri arasında Otomatik Taşınabilir Şarjlı Blender, Saç Şekillendirici Fön Makinesi ve Erkek İç Çamaşırı vardı. Aşağıdaki içerikte tamamına ulaşabilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın