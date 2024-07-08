Temu'ya USB'li Taşınabilir Blender Geliyor! 8 Temmuz 2024 Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri
Temu'ya USB'li Taşınabilir Blender Geliyor! 8 Temmuz 2024 Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri
Son zamanlarda sosyal medyada da sürekli önümüze çıkan bir alışveriş sitesi olan Temu nerenin diye merak ediliyor. ABD'de kurulan bir Çin alışveriş sitesi olan Temu Türkiye'ye de ürün gönderiyor. Temu'nun güvenilirliği konusu ise merak konusu.
Bu içerik 08.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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