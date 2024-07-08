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Temu'ya USB'li Taşınabilir Blender Geliyor! 8 Temmuz 2024 Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri

etiket Temu'ya USB'li Taşınabilir Blender Geliyor! 8 Temmuz 2024 Temu Haftanın Dikkat Çeken İndirimleri

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
08.07.2024 - 14:08

Son zamanlarda sosyal medyada da sürekli önümüze çıkan bir alışveriş sitesi olan Temu nerenin diye merak ediliyor. ABD'de kurulan bir Çin alışveriş sitesi olan Temu Türkiye'ye de ürün gönderiyor. Temu'nun güvenilirliği konusu ise merak konusu. 

Bu içerik 08.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nefes Alabilen Erkek Ayakkabı

Nefes Alabilen Erkek Ayakkabı

Koşu, yürüyüş ve eğitim için hafif ve kaymayan tabanıyla gönüllere taht kurmuş ayakkabı 268,98 TL.

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6 Bıçaklı USB'li Taşınabilir Sıkacak

6 Bıçaklı USB'li Taşınabilir Sıkacak

2 bardaklı, şarj etme ve taşınabilir özelliğiyle kampların vazgeçilmez ürünü olacak. 313,21 TL

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Taşınabilir blenderlara Amazon güvencesiyle sahip olmak için buraya bakabilirsiniz.

Erkek iç çamaşırı

Erkek iç çamaşırı

Nefes alabilen ve antibakteriyel özelliğe sahip pamuklu boxerlar 226,58 TL.

Linki burada.

Amazon güvencesiyle satın alabileceğiniz erkek çamaşırları burada.

Pil Ile Çalışan Mini Taşınabilir Fan

Pil Ile Çalışan Mini Taşınabilir Fan

Her zaman her yerde serin kalabilmeni sağlayan bu mini fan 56,27 TL

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Amazon güvenceli mini fan çeşitleri burada.

7'si 1 Arada Saç Şekillendirici Fön Makinesi Seti

7'si 1 Arada Saç Şekillendirici Fön Makinesi Seti

Yüksek hızlı, iyonik volumizer özelliğiyle kuaföre gitmenize gerek kalmadan saçlarınızı şekillendirebilirsiniz.

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Amazon güvenceli saç şekillendiriciler burada.

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