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ŞOK'a Samsonite ve American Tourister Valizler Geliyor! 6 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Samsonite ve American Tourister Valizler Geliyor! 6 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.07.2024 - 13:00

ŞOK 6 - 13 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 13 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL

  • Petrix Şarjlı El Feneri 119 TL,

  • Arzum Styfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 399 TL,

  • Jakarlı Banyo Havlusu 199 TL, 

  • Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL, 

  • Jakarlı El Havlusu 34,95 TL,

  • Banyo Paspası 69,95 TL,

  • Ahşap Ayna 99,95 TL, 

  • Ahşap Kutu Marin 129 TL, 

  • Ahşap Askılık Marin 149 TL, 

  • Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL, 

  • Kadın Şortlu Takım 199 TL, 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 

  • Kokusuz Metal Küllük 29,95 TL, 

  • Tealight Renkli Mum 59,95 TL, 

  • Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Tek Bant Terlik 129 TL, 

  • Kadın Kot Örgü Terlik 99,95 TL,

  • Erkek Sneaker Çorabı 2'li 29,95 TL,

  • Gokidy Sörfçü Kız Seti 99,95 TL,

  • Blok Çiçekler 119 TL,

  • Fırlatıcı Helikopter 59,95 TL,

  • Deniz Hayvanları 14,95 TL, 

  • Büyük Teker Dino Araba 79,95 TL ,

  • Hayvanlı Sök Tak Traktör / Biçerdöver 249 TL, 

  • Polis Jip Çeşitleri 79,95 TL, 

  • Su Tabancası 79,95 TL, 

  • Kova Seti 69,95 TL, 

  • Kova Seti 69,95 TL, 

  • Büyük Kova Seti 79,95 TL,

  • Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 250 ml Clear 3 in 1 Şampuan Çeşitleri 80 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 85 TL, 

  • 22'li Ülker Cafe Crown 3ü 1 Arada Bidon 155 TL,

  • 100'lü ClearMotion Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 49 TL, 

  • 450 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 75 TL

Mobilya;

Mobilya;

Köşe koltuk modelleri burada.

İndirimli masa sandalye modellerini burada bulabilirsiniz.

Valizler;

Valizler;

İndirimli valiz seçenekleri burada.

Samsonite valizler burada.

American Tourister valizleri burada.

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