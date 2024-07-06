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Alışveriş Tutkunlarının Yeni Gözdesi: Temu'da Kapış Kapış Alınan Popüler Ürünler

etiket Alışveriş Tutkunlarının Yeni Gözdesi: Temu'da Kapış Kapış Alınan Popüler Ürünler

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.07.2024 - 13:55

Alışveriş severlerin yeni favorisi Temu, kapış kapış satılan popüler ürünlerle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda ''temu.com nedir?'' diye herkesin merak ettiği bu platform, alışveriş dünyasına yeni bir soluk getirirken, kullanıcılarına sunduğu uygun fiyatlı ve çeşitli ürünlerle de dikkat çekiyor. Modadan teknolojiye, ev dekorasyonundan kişisel bakıma kadar birçok kategoride sunduğu geniş ve uygun fiyatlı ürün yelpazesi, alışveriş tutkunlarının Temu'yu tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri. Biz de bu merakı gidermek adına Temu alışverişlerinin favori parçalarını sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 05.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sıcak havalarda bir nebze de olsa serinlemek isteyenlerin tercihi: Taşınabilir 5 Hızlı Hava Temizleyici ve Nemlendirici

Sıcak havalarda bir nebze de olsa serinlemek isteyenlerin tercihi: Taşınabilir 5 Hızlı Hava Temizleyici ve Nemlendirici

Çok satan listesinin yıldız ürünlerinden olan bu cihaz, 544,48 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 

Buradan göz atabilirsiniz.

Aynısını Amazon güvencesiyle almak isterseniz o zaman sizi buraya alalım.

Kas ağrılarına evde hızlı çözüm sunan: Masaj Tabancası

Kas ağrılarına evde hızlı çözüm sunan: Masaj Tabancası

Her evde bulunması gereken cihazlardan biri olan masaj tabancası Temu'da 384,18 TL fiyatıyla satışta. 

Buradan göz atabilirsiniz.

Amazon güvencesiyle kendinize güzel bir masaj tabancası almak isterseniz o zaman sizi buraya alalım. Üstelik Amazon'da da fiyatı oldukça uygun.

Her eve lazım: Çok Fonksiyonlu Hassas Tornavida Seti

Her eve lazım: Çok Fonksiyonlu Hassas Tornavida Seti

Bilgisayar, telefon, tablet ya da çocuğunuzun oyuncaklarını tamir ediyorsanız bu set işinize çok yarayacak! 

Fiyatı 119,59 TL. Burada.

Amazon güvencesiyle almak isterim derseniz benzeri de uygun fiyata burada.

Buz gibi içecekler hazırlamanızı sağlayacak: Musluklu İçecek Sebili

Buz gibi içecekler hazırlamanızı sağlayacak: Musluklu İçecek Sebili

Dolabınızın kapağını açar açmaz hayalini kurduğunuz o içeceğe hemen kavuşmanızı sağlayacak bu sebilin Temu'da fiyatı 70,70 TL. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz buradan en çok tercih edilen içecek sebillerine ulaşabilirsiniz.

Tatil sezonunun açıldığını çok satan bu üründen anlıyoruz.

Tatil sezonunun açıldığını çok satan bu üründen anlıyoruz.

7 parçadan oluşan bu seyahat setinin fiyatı 243,08 TL. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon güvencesiyle satın almak isterseniz sizin için seçtiğim 12 parçadan oluşan valiz setine buradan göz atabilirsiniz.

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Bir nebze de olsa serinleme ihtiyacı duyanların bir diğer tercihi: Tavan Vantilatörü

Bir nebze de olsa serinleme ihtiyacı duyanların bir diğer tercihi: Tavan Vantilatörü

Fiyatı 704,99 TL 

Linki burada.

Amazon güvencesiyle tavan vantilatörü almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahate çıkmadan önce yanınıza almanız gereken ürünlerden biri👇

Seyahate çıkmadan önce yanınıza almanız gereken ürünlerden biri👇

Çok yönlü 7'li priz çok satanlar arasında 291,70 TL fiyatıyla satışta. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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