Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Geçtiğimiz Haziran ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yaz sıcaklıklarına karşı hazırlıklık yapanların tercih ettiği ürünlerden biri: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta
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Herkesin dolabına eklediği: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı
Kapış kapış giden ürünlerden biri: Araba Güneşlik Şemsiyesi
Lastik Şişirme Taşınabilir Hava Kompresörü
Hem ıslak hem kuru kullanım özelliği ile evlerin sevilen süpürgesi: Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge
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Her yazın olmazsa olmazı: La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+
Kavurucu sıcaklarda kurtarıcı: Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
Mutfak alışverişinde sepete en çok atılan ürünlerden biri: Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı
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Her eve lazım: Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı
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Özellikle yaz aylarında en sevilen ürün: Crocs Crocband Navy Terlik
Buz gibi içecekler için: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak
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