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Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

etiket Haziran Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.07.2024 - 15:39

Geçtiğimiz Haziran ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yaz sıcaklıklarına karşı hazırlıklık yapanların tercih ettiği ürünlerden biri: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Yaz sıcaklıklarına karşı hazırlıklık yapanların tercih ettiği ürünlerden biri: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Normal soğutucuların 2,5 katı daha fazla yalıtım köpüğüyle %40 daha uzun süreli soğukluk sağlayan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta ile içecekleriniz hep buz gibi kalacak!

Buradan ulaşabilirsiniz.

Herkesin dolabına eklediği: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Herkesin dolabına eklediği: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Üstelik uygun fiyat seçeneğiyle! Rahatlığı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bir model olan Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı,  hem spor hem de günlük kullanım için en çok tercih edilen modellerden biri.

Linki burada.

Siyah rengi de indirimde! İsterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kapış kapış giden ürünlerden biri: Araba Güneşlik Şemsiyesi

Kapış kapış giden ürünlerden biri: Araba Güneşlik Şemsiyesi

Bütün bir yaz ''İyi ki almışım!'' diyeceğiniz güneşlik şemsiyesi burada sizi bekliyor.

Lastik Şişirme Taşınabilir Hava Kompresörü

Lastik Şişirme Taşınabilir Hava Kompresörü

Her ay çok satanlardaki yerini koruyan hava kompresörü, her arabada bulunması gereken ürünlerden biri. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Tam ölçmedim ama 1 dakika civarı bir sürede 28-29 psi olan lastikleri 35 psi'a rahatça çıkarıyor. Bisiklette de denedim, 13-14 psi'a düşmüş lastikleri gayet hızlı şekilde 55-60 psi'a kadar kolayca çıkardı. Şarjlı olmadığı ve çakmaklıktan çalıştığı için 1-2 sene bagajda tutup tam ihtiyacınız olduğunda durduk yere şarjının bitip çalışmaması gibi riskler de yok. Kutu içinden farklı uçlar da çıkıyor böylece araç lastiği dışında da kullanım alanınız mevcut. Gürültülü çalışıyor ama ihtiyacınız olduğu anda düşüneceğiniz en son şey gürültüsü olacaktır :) Lastiğe ilk taktığınızda o anki lastik basıncını gösteriyor, sonra istediğiniz basıncı ayarlıyorsunuz ve düğmesine basıp şişirmesini bekliyorsunuz. İstenen basınca gelince de otomatik olarak duruyor. Güçsüz bir ışığı da var, denemedim ama akşamları iş görecek kadar var yine. Ayrıca farklı basınç ölçüm birim ayarları da mevcut (psi, kPA, bar gibi).

Hem ıslak hem kuru kullanım özelliği ile evlerin sevilen süpürgesi: Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

Hem ıslak hem kuru kullanım özelliği ile evlerin sevilen süpürgesi: Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

Kullanıcı yorumu:

Yazlık için ıslak kuru şarjlı bir süpürge araştırıyordum. Elime geçer geçmez hemen her iki özelliğini de kullandım (ıslak ve kuru). Süpürme çok başarılı, mop özelliği de mükemmel. 2 adet 75 m2 evi çok kısa sürede ve yorulmadan önce süpürdüm sonra mopladım. Artık viledayı kaldıracağım. Mop için özel deterjanlarından da sipariş verdim. Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle daha pahalı markalara gerek yok.

Linkini buraya bıraktım.

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Her yazın olmazsa olmazı: La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Her yazın olmazsa olmazı: La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildimizi korumak için sadece yaz aylarında değil, her mevsim kullanmamız gereken güneş kremleri arasında, en çok rağbet gören ürün La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+ olmuş. 

Siz de buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kavurucu sıcaklarda kurtarıcı: Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Kavurucu sıcaklarda kurtarıcı: Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Haziran ayında en çok tercih edilen klima modellerinden biri olan Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima, burada sizi bekliyor. 

Klima modelleri arasında en çok tercih edilen diğer klima marka ve modellerine göz atmak isterseniz buradan inceleyebilirsiniz.

Mutfak alışverişinde sepete en çok atılan ürünlerden biri: Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

Mutfak alışverişinde sepete en çok atılan ürünlerden biri: Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı

Mutfağınızda kullanabileceğiniz en kullanışlı ürünlerden biri olacağı kesin!

Buradan hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

Bütçeyi zorlamadan serinlemenin yollarını arıyorsanız👇

Bütçeyi zorlamadan serinlemenin yollarını arıyorsanız👇

Çok satanlarda yer alan Kumtel Ayaklı Vantilatör modelini tercih edebilirsiniz. 

Linki burada.

Klima ile kıyaslanamaz tabii ki ama benim gibi klima altında hastalanan ve tek aradığı soğukluk değil SERİNLİK olan herkese yetebilecek kalitede bir vantilatör. 3.derecede hafif aspiratörümsü bir gürültüsü var ama olacak o kadar. Ben kurarken biraz zorlandım, video izleyerek yapabildim ancak. kılavuzdaki yönergeler yeterli değildi. Şimdilik gayet iyi, ben memnunum. Benim gibi vantilatör ararken bin kez düşünen kişilere önerim bu vantilatöre kesinlikle şans vermeleri.

Her eve lazım: Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Her eve lazım: Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Mobilya kategorisinde en çok tercih edilenlerden biri olan bu oyuncak dolabı, tam bir kurtarıcı! 

Hazır indirime girmişken buradan sepete ekleyebilirsiniz.

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Özellikle yaz aylarında en sevilen ürün: Crocs Crocband Navy Terlik

Özellikle yaz aylarında en sevilen ürün: Crocs Crocband Navy Terlik

Seveni çok olduğu kadar eleştireni de bir o kadar çok olan Crocs terlikler, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Buz gibi içecekler için: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Buz gibi içecekler için: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan, kullananların herkese önerdiği meşhur Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, her ay olduğu gibi bu ay da zirvede. 

Linkini buraya bıraktım.

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