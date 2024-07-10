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ŞOK'a Fırın Tipi Airfryer Geliyor! 10 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Fırın Tipi Airfryer Geliyor! 10 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.07.2024 - 13:07

ŞOK 10 - 17 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 - 17 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Alpina Airfryer Özellikli Cam Ankastre Set 6.799 TL,

Alpina Airfryer Özellikli Cam Ankastre Set 6.799 TL,

  • Sinbo Frın Tip Airfryer 2.999 TL,

  • Arzum Airchef Airfryer 2.499 TL,

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,

  • Airfryer Pişirme Kağıdı Kare / Yuvarlak 69,95 TL,

  • Vip Ahmet Çok Amaçlı Mikser Seti 349 TL, 

  • Oval Kahvaltılık 19,95 TL, 

  • 1,6 litre Erak Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • 4,5 litre Erzak Saklama Kabı 99,95 TL, 

  • 10 litre Erzak Saklama Kabı 179 TL, 

  • Dikdörtgen Baskılı Tepsi 249 TL

  • Cam Kapaklı & Ayaklı Sunumluk 299 TL, 

  • 500 cc Meşrubat Bardağı 54,95 TL,

  • Desenli Kulplu Borosilikat Cam Kupa 49,95 TL, 

  • 3'lü Borosilikat Cam Kupa 69,95 TL,

  • Renkli Borosilikat Cam Sürahi 249 TL, 

  • Colabox Meşrubat Bardağı 49,95 TL, 

  • Kare Meşrubat Bardağı 44,95 TL, 

  • 2'li Cambu Borosilikat Cam Tuzluk 99,95 TL, 

  • Ahşap Döner Sunumluk 119 TL, 

  • Piknik Bardak Taşıma Kabı 79,95 TL, 

  • Metal Lavabo Süzgeci 19,95 TL, 

  • 2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL

  • Kaymaz Raf Örtüsü 119 TL

Airfryer modellerini burada bulabilirsiniz.

Yapı market ürünleri

Yapı market ürünleri

  • 4+1 Merdiven 699 TL,

  • 3+1 Merdiven 599 TL, 

  • 10 kg  Polisan Quartz İç Cephe Boyası 299 TL, 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 349 TL, 

  • 10 kg Permolit İç Cephe Boyası 329 TL, 

  • 17,5 kg Permolit Tavan Boyası 379 TL, 

  • Çelik Pense 179 TL, 

  • Şerit Metre 199 TL, 

  • Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 19,95 TL,

  • Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL,

  • Eko Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL, 

  • Fonksiyonlu Krom El Duşu 89,95 TL, 

  • Turbo Pervaneli Krom El Duşu 89,95 TL, 

  • 2 Foksiyonlu Krom Batarya Ucu 69,95 TL, 

  • 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 39,95 TL, 

  • Slazenger Kadın Modal Kumaş Şort 259 TL, 

  • Yüksek Taban Kadın Terlik 129 TL, 

  • Kadın Terlik / Sandalet 129 TL, 

  • Bebek Seti 59,95 TL, 

  • Aksesuarlı Manken Bebek Oyun Seti 149 TL,

  • Damperli Kamyon / Traktör Taşıyıcı 199 TL,

  • Çıkartmalarla Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 276 gram Ülker Hanımeller 59 TL, 

  • 3x180 gram Pınar Labne 89 TL, 

  • 580 gram Kellog's Coco Pops Topları 45 TL, 

  • 4x1 litre Lipton Limon / Şeftali 80 TL,

  • 4x52 adet Uni Baby Pure Comfort 59 TL

Evinize kadar gelen yapı market ürünlerini burada bulabilirsiniz.

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Kampanyalardan yararlanabileceğiniz ürün önerileri burada.

Aşurelik ürünler;

Aşurelik ürünler;

Market ürünleri;

Market ürünleri;
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Mutfak modülleri;

Mutfak modülleri;

Mutfak modül seçenekleri burada.

Mobilya;

Mobilya;

Mobilya seçenekleri için tıklayın.

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