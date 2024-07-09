Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Kiperin Collagen Avantajı!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Kiperin Collagen Avantajı!
Son zamanların en çok tercih edilen kolajeni Kiperin Collagen özellikle cilt, kemikler, tendonlar ve bağlar gibi çeşitli dokuların yapısını ve bütünlüğünü sürdürmede kritik bir rol oynuyor. Güzelliğe katkıda bulunmaya yardımcı olan bu kolajen 2.si %15 indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 09.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kiperin kolajen takviyesi tip 1 ve 3 hidrolize kolajen ve 18 aminoasit içeriyor.
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Ürün 8 esansiyel aminoasit içerdiği ve toplamda 18 aminoasit içeren çift kat hidrolize kollajen olduğu belirtiliyor.
'Pureness For Health' ilkesi gereği, koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, bağlayıcı vb. hiçbir yapay katkı maddesi içermeyen kolajen şimdi fırsatlarla karşınızda.
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