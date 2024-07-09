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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Kiperin Collagen Avantajı!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Kiperin Collagen Avantajı!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.07.2024 - 12:34

Son zamanların en çok tercih edilen kolajeni Kiperin Collagen özellikle cilt, kemikler, tendonlar ve bağlar gibi çeşitli dokuların yapısını ve bütünlüğünü sürdürmede kritik bir rol oynuyor. Güzelliğe katkıda bulunmaya yardımcı olan bu kolajen 2.si %15 indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 09.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiperin kolajen takviyesi tip 1 ve 3 hidrolize kolajen ve 18 aminoasit içeriyor.

Kiperin kolajen takviyesi tip 1 ve 3 hidrolize kolajen ve 18 aminoasit içeriyor.

Ürün 8 esansiyel aminoasit içerdiği ve toplamda 18 aminoasit içeren çift kat hidrolize kollajen olduğu belirtiliyor.

Ürün 8 esansiyel aminoasit içerdiği ve toplamda 18 aminoasit içeren çift kat hidrolize kollajen olduğu belirtiliyor.

'Pureness For Health' ilkesi gereği, koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, bağlayıcı vb. hiçbir yapay katkı maddesi içermeyen kolajen şimdi fırsatlarla karşınızda.

'Pureness For Health' ilkesi gereği, koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, bağlayıcı vb. hiçbir yapay katkı maddesi içermeyen kolajen şimdi fırsatlarla karşınızda.

745 TL olan Kiperin Collagen 2.si %15 indirimle burada, tüm ürünlerim sayfasında.

Kullanıcı Yorumu:

Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri içeren Diyet Takviyesi, kullanıcılar tarafından hızlı etkisi ve tırnak, cilt ve saç sağlığına faydaları ile övülüyor. Fiyatı performansına değer.

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