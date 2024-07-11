Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Ayaklarınızı Adeta Çıplakmış Gibi Hissettirecek Spor Ayakkabılar

etiket Ayaklarınızı Adeta Çıplakmış Gibi Hissettirecek Spor Ayakkabılar

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 10:22

Gün içinde yaptığımız aktivitelerde bizim için en önemli olan kullandığımız ayakkabıların olabildiğince hafif olmasıdır. Bu ayakkabıların konforlu ve kullanışlı olmasının yanında esnek, suya karşı dayanıklı ya da kaymayan bir tabana sahip olmasını da isteriz. Eğer ki böyle bir ayakkabıya ihtiyacın varsa Columbia, Salomon gibi markaların da içinde bulunduğu ayakkabı içeriğimize göz atabilirsin.

Bu içerik 10.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. IceUnicorn Spor Ayakkabı

1. IceUnicorn Spor Ayakkabı

Kolayca giyilip çıkartılabilen, oldukça esnek kaymaz bir tabana sahip olan IceUnicorn Spor Ayakkabı, her türlü aktivitede rahatlıkla kullunılabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Tabanı ve kumaşı çok rahat. Çocuklarım için aldım. Elastik bir yapısı var, denizde havuzda kumda hatta oyun parkında bile kullanılabilir. Çok uzun ömürlü olur mu bilemiyorum ama fiyat fayda oranı şu an iyi görünüyor.

2. Columbia Castback Pfg Kadın Ayakkabısı

2. Columbia Castback Pfg Kadın Ayakkabısı

Gelişmiş su ve leke koruması sayesinde uzun süreler boyunca temiz bir şekilde kullanabileceğiniz Columbia Castback PFG Kadın Ayakkabısı, daha fazla konfor ve esneklik için tasarlanmış.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsin.

3. Salomon Teachamphibian Kadın Ayakkabısı

3. Salomon Teachamphibian Kadın Ayakkabısı

Salomon'un ünlü Contagrip tabanı sayesinde iyi bir tutuş ve zemin adaptasyonu sağlayan bu ürün, hızlı kuruma özelliği ile ön plana çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsin.

4. Columbia Pfg Pro Spor Ayakkabısı

4. Columbia Pfg Pro Spor Ayakkabısı

Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunan bu ayakkabılar, tüm aktivitelerde rahatlık ve performans arayan kadınlar için uygun bir seçenek olacak.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

5. Drainmaker IV Erkek Ayakkabı

5. Drainmaker IV Erkek Ayakkabı

Su sporları, yürüyüş ve diğer açık hava etkinlikleri için üretilen Columbia'nın bu modeli, performans arayan erkekler için ideal bir ayakkabı.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsin.

Kullanıcı Yorumu:

Ayakkabı çok iyi. Bundan önce koşularda giydiğim ayakkabılar yüzünden kaval kemiğin üzerindeki kasta kasılma oluyordu bunda hiç olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Merrell Hydro Yürüyüş Ayakkabısı

6. Merrell Hydro Yürüyüş Ayakkabısı

Merrell'in ünlü su geçirmez teknolojisiyle üretilen bu yürüyüş ayakkabısı, ıslak ve kuru tüm zeminlerde iyi bir tutuş sağlar. Genellikle açık hava etkinlikleri için tercih edilir.

Ürünü incelemek için burayatıklayın.

Kullanıcı Yorumu;

Çok hafif, çok rahat bir ayakkabı. Merrell ürünlerini kullandığım ve ayakkabı kalıplarını bildiğim için daha önce yazılmış olan yoruma güvenemedim ama gerçekten dar bir kalıp. Anneme aldım. 38 numara giyiyor. Oldu ama dar ve rahatsız. 37 numara giyen kendim için çok rahat. Alacak olanlar 1 numara büyük alsın.

7. Columbia Slack Water Pfg Kadın Ayakkabısı

7. Columbia Slack Water Pfg Kadın Ayakkabısı

Tüm gün boyunca konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz Columbia Slack Water Pfg Kadın Ayakkabısı, tasarımı ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

8. Columbia Bonehead Pfg Kadın Ayakkabısı

8. Columbia Bonehead Pfg Kadın Ayakkabısı

İz bırakmayan, su ve leke tutmayan bir yapıya sahip olmasıyla birlikte; istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Columbia Bonehead Pfg Kadın Ayakkabısı, vadettiği konfor ile kullanıcıları memnun ediyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsin.

9. Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

9. Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

İster deniz kenarında, ister şehir merkezindeki bir su birikintisinde yürüyüş yapın, bu ayakkabı performansından bir şey kaybetmez. Ayrıca hızlı kuruma özelliği de var.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu;

Uzun yıllardır nerdeyse tüm ürünlerini kullanıyorum. Çok dayanıklı ve kaliteli.

10. Merrell Waterpro Maipo Kadın Ayakkabısı

10. Merrell Waterpro Maipo Kadın Ayakkabısı

Üst kısmı hava alabilen malzemelerden yapılmış olan Merrell Waterpro Maipo Kadın Ayakkabısı, ayaklarınızın serin ve kuru kalmasını sağlar. Kaymaz özellikte olan tabanı ile de iyi bir zemin tutuşu sunar.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın

Kullanıcı Yorumu;

Her yerinden hava alan, ayağın şeklini alan bir ayakkabı. Ayağımda kemik çıkıntısı var ve çok ağrı olurdu ama bu ayakkabıyla asla ağrı olmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Columbia Summertide Kadın Ayakkabısı

11. Columbia Summertide Kadın Ayakkabısı

Hafif yapısı ve hava geçirgenliği ile dikkatleri üzerine çeken Columbia Summertide Kadın Ayakkabısı, sıcak havalarda rahatlıkla kullanılabilir. Üst kısmının nefes alabilen yapıda olması ayakkabının serin kalmasına yardımcı oluyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın