BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
5 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
43'' FHD Android TV 6.499 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
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Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
Tefal Wok Tava 549 TL
Kadın Şortlu Takım 185 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL
3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL
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Çizgili Plaj Çantası 99 TL
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