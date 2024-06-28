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BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.06.2024 - 11:59

5 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

  • Multicomfort Visco TOrba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL

  • Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

İndirimde yer alan yatak modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

43'' FHD Android TV 6.499 TL

43'' FHD Android TV 6.499 TL

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada.

  • Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

  • Taşınabilir Soğutucu 499 TL

  • Masaüstü Fan 329 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL 

Sizin için seçtiğimiz tıraş makinelerine buradan göz atabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

  • Aile Tipi Çadır 4.999 TL

  • Verandalı Çadır 3.799 TL

  • Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

  • Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

  • Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL

  • Hareket Sensörlü Lamba 99 TL

  • Ares Rattan Koltuk 499 TL

  • Regnum Örgü Koltuk 399 TL

  • Bambu Koltuk 349 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 199 TL

  • Queen Rattan Koltuk 199 TL

Bahçe ve balkon takımlarında yer alan indirimli ürünleri de buradan inceleyebilirsiniz.

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Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

  • APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

  • RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

Tefal Wok Tava 549 TL

Tefal Wok Tava 549 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

  • Tefal Simplicity Tava 349 TL

  • Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL

  • Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL

  • Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

  • Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL

  • Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

  • Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL

  • Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL

  • Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL

  • Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL

  • Bambu Tuzluk Biberlik 89 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL

  • Dikdörtgen Salata Kabı 3'lü 39 TL

Kullananların memnun kaldığı düdüklü tencereler listesi burada.

Kadın Şortlu Takım 185 TL

Kadın Şortlu Takım 185 TL

  • Kadın Kapri Takım 235 TL

  • Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

  • Erkek Şort 129 TL

  • Erkek Kapri 129 TL

  • Fırın Eldiveni 34,50 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Yüz Havlusu 55 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Su Emici Paspas 59 TL

  • Amerikan Servis 49 TL

  • Büyük Boy Sepet 85 TL

  • Orta Boy Sepet 75 TL

  • Bardak Altlığı 12,50 TL

  • Küçük Boy Sepet 49 TL

  • Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

  • Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

  • Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

  • Esnek Saplı Mop 189 TL

  • Makarna Uçlu Mop 179 TL

  • Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL

  • 2 Katlı Şampuanlık 89 TL

  • Tek Fiyat Fırça 59 TL

  • Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL

  • Saplı Saklama Kabı 59 TL

  • Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL

  • Su Kovası 10 Litre 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

  • Organizer Çeşitleri 35 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL

Temizlik ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL

3 Tekerlekli Bisiklet 559 TL

  • Pelüş Oyuncak Çeşitleri 159 TL

  • Oyuncak İş Araçları 129 TL

  • Oyuncak Org 109 TL

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Çizgili Plaj Çantası 99 TL

Çizgili Plaj Çantası 99 TL

  • Aplikeli Deniz Şortu 99 TL

  • Diz Altı Deniz Şortu 159 TL

  • Fitilli Plaj Havlusu 89 TL

  • Peştamal 65 TL

  • PVC Plaj Çantası 99 TL

  • Çocuk Panço 149 TL

  • Jakarlı Peştamal 119 TL

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