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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 06.07.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Geçtiğimiz ay çok sevilen, en çok satanlar listesinde başı çeken ürünleri aşağıdaki içerikte bir arada bulabilirsiniz: Taşınabilir Hava Kompresörü, Araba güneşlik şemsiyesi, Crocs Crocband Navy Terlik, Stanley Taşınabilir Termos Çanta ve çok daha fazlası.
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü, Skechers D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı, Vestel Retro Dizaynlı Su Isıtıcısı, Dreame L10S Pro Robot Süpürge gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Sunduğu konfor ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Flormar Color Shadow Asansörlü Kalem Göz Farı, MAC Made To Wow Kaş Şekillendirici Set, La Roche Posay Anthelios 100 KA+ Krem gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
4 Temmuz 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Birkenstock marka terlikler ve Macbook, iPad ve iPhone gibi Apple ürünleri bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Tchibo Cafissimo Kapsüllü Kahve Makinesi, WMF ve Fissler marka Tencere Tava ve küçük mutfak eşyaları, Hoover beyaz ev eşyaları vardı.
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23 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Karcher Zemin Temizleme Aleti ve Samsung 18000 BTU klima, bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında kampseverler için türlü türlü ürünler, Carrera Design Mobilyalar ve Kochler Spor Aletleri vardı.
Gardırobunuzu yaza hazırlamak için cazip bir indirim arıyorsanız, Calvin Klein'dan Camper'a, Guess'den Tommy Hilfiger'a onlarca üründeki kaçırılmayacak indirim fırsatına göz atmanızı öneririz. İndirimin yıldız parçalarını aşağıda sizin için derledik.
5 Temmuz 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler House Pratik Taşınabilir Soğutucu ve Heifer Saç Şekillendiriciydi. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Yaza özel marka günlerini kaçırmayın! Starbucks marka kahveler, Cream.co cilt bakım ürünleri, Mavi ve U.S. Polo Assn. markalarının kıyafetleri ve daha birçok üründe cazip fırsatlar var. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kas ağrılarınız dayanılmaz hale geldiğinde kurtarıcı bir çözüm olabilecek Renpho Masaj Tabancası bu hafta indirimdeydi. Yorumları ve özellikleri ile aşağıda bulabilirsiniz.
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M.A.C ürünlerinde indirim alarmı! Makyaj çantanızı baştan yaratacak ve makyajınızın görüntüsünü yükseltecek M.A.C ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatı başladı. İndirimin yıldız parçalarını aşağıdaki içerikte derledik.
Temu'nun 1 Temmuz itibariyle indirime giren ürünleri arasında Otomatik Kedi Su Çeşmesi, Erkek Su Geçirmez Çanta ve Su Geçirmez Giysi Saklama Çantası vardı. Aşağıdaki içerikte tamamına ulaşabilirsiniz.
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