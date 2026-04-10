Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 11-12 Nisan'da İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 22:29

Baharın etkisini iyice hissettirdiği nisan günlerinde, şehirler kültür ve sanat etkinlikleriyle yeniden canlanıyor. 11-12 Nisan hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya; tiyatrodan konsere, sergilerden sahne performanslarına uzanan zengin bir program sunuyor. Farklı zevklere hitap eden bu etkinlikler, hem keyifli vakit geçirmek hem de sanatla buluşmak isteyenler için dikkat çekici seçenekler barındırıyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için öne çıkan etkinlikleri bir araya getirdik.

Ankara Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Ankara Sinema Etkinlikleri

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Podium | 11-12 Nisan 15:30, 18:30, 21:40 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Podium | 11-12 Nisan 19:10, 21:45 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Podium | 11-12 Nisan 16:50, 21:40 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Antares AVM | 11-12 Nisan 16:15, 19:15, 22:00, 22:30 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Antares AVM | 11-12 Nisan 16:50, 19:25, 22:00 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Antares AVM | 11-12 Nisan 17:00, 19:25, 21:55 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Armada | 11-12 Nisan 16:30, 19:15, 22:00 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • KUL dilemma | Paribu Cineverse Armada | 11-12 Nisan 16:15, 21:25 | Gerilim | 2D, 1 sa 50 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Armada | 11-12 Nisan 18:45 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Atlantis | 11-12 Nisan 19:00, 21:50 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Atlantis | 11-12 Nisan 19:20, 21:55 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Atlantis | 11-12 Nisan 19:25, 21:45 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

  • Şampiyon Keçi | Paribu Cineverse Atlantis | 11-12 Nisan 19:15 | Animasyon | 2D Dublajlı, 1 sa 40 dk

Ankara Tiyatro Etkinlikleri

  • Bulaşıkçılar | Ankara Sanat Tiyatrosu - Bilkent Sahne | 11 Nisan Cumartesi 17:00 | Trajikomedi | Tiyatro Oyunu

  • Güldür Güldür Show | Congresium Ankara | 11 Nisan Cumartesi 20:30 | Komedi | Skeç (Biletler Tükenmiştir)

  • Eser Yenenler ile İtiraf Et | Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu | 12 Nisan Pazar | İnteraktif | Stand-up

İzmir Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

İzmir Sinema Etkinlikleri

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:15, 22:00 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Drama (The Drama) | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:35 | Romantik | 2D Altyazılı, 1 sa 46 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Optimum İzmir | 11-12 Nisan 19:00, 21:40 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:50, 19:00, 21:10, 22:20 | Korku | 2D, 1 sa 24 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:40, 19:20, 22:00 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse İzmir Park | 11-12 Nisan 16:45, 19:10, 21:35 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 19:00, 21:45, 23:30 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Çatlı 78 | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 21:15 | Biyografi | 2D, 1 sa 57 dk

  • Kardeşler Araştırma | Paribu Cineverse Forum Bornova | 11-12 Nisan 18:50 | Komedi | 2D, 1 sa 43 dk

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

  • (Bu hafta sonu için takvime yansıyan tiyatro etkinliği verisi bulunmamaktadır.)

Eskişehir Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Espark | 11-12 Nisan 18:45, 21:30, 23:35 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

  • Konken Partisi | Trump Sahne | 12 Nisan Pazar 12:00, 16:00 | Komedi/Tiyatro | Tiyatro Oyunu

  • Simyacı | Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi | 12 Nisan Pazar 16:30 | Felsefi/Dram | Tiyatro Oyunu

Antalya Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri Listesi

Antalya Sinema Etkinlikleri

  • Iron Lung | Paribu Cineverse MarkAntalya | 11-12 Nisan 16:00, 18:40, 21:15 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Drama (The Drama) | Paribu Cineverse MarkAntalya | 11-12 Nisan 19:00, 21:30 | Romantik | 2D Altyazılı, 1 sa 46 dk

  • Kıble: Bitlisli Belkıs | Paribu Cineverse MarkAntalya | 11-12 Nisan 17:20, 19:30, 21:40 | Korku | 2D, 1 sa 24 dk

  • Iron Lung | Paribu Cineverse Migros AVM | 11-12 Nisan 13:30, 16:15, 19:00, 21:45 | Korku | 2D Altyazılı, 2 sa 5 dk

  • Drama (The Drama) | Paribu Cineverse Migros AVM | 11-12 Nisan 19:00, 21:30 | Romantik | 2D Altyazılı, 1 sa 46 dk

Antalya Tiyatro Etkinlikleri

  • 7 Kocalı Hürmüz Müzikali | Antalya Açıkhava | 11 Nisan Cumartesi 17:30 | Geleneksel Müzikal | Tiyatro

  • Eser Yenenler ile İtiraf Et | Antalya Gazipaşa Bel. Kültür Merkezi | 12 Nisan Pazar 16:00 | İnteraktif | Stand-up

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
