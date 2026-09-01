Güz Mevsiminde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
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Her ay incelediğimiz Billboard Hot 100 listesinin ilk sıralardaki şarkılarını inceliyoruz! Listeye yeni isimler giriş yapmış. Baxı şarkıcılar da yerini korumayı başarmış.
Çok merakta bırakmadan listeyi incelemeye başlayalım!
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Morgan Wallen - Been By Now
Stella Lefty - Boston
Ariana Grande - hate that i made you love me
Zara Larsson - Midnight Sun 🐬
Olivia Rodrigo - Stupid Song
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Ariana Grande - petal
Steve Lacy - oh yeah?
KATSEYE - Animal
Beyoncé - MORNING DEW
Adéla - Ain't In LA
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Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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