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Güz Mevsiminde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Güz Mevsiminde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 13:01
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Her ay incelediğimiz Billboard Hot 100 listesinin ilk sıralardaki şarkılarını inceliyoruz! Listeye yeni isimler giriş yapmış. Baxı şarkıcılar da yerini korumayı başarmış.

Çok merakta bırakmadan listeyi incelemeye başlayalım!

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Morgan Wallen - Been By Now

Morgan Wallen'ı arada duyuyor gibiyiz ama büyük bir hayran kitlesi var. Özellikle tikTok'ta şarkıları oldukça fazla kullanılıyor. Listenin ilk sırasında 'Been By Now' şarkısı yer alıyor.

Stella Lefty - Boston

Akustik sevenler için harika bir şarkı var listede. Stella Lefty, yeni yeni gördüğümüz bir isim. 'Boston' listeye yerleşmiş ve ilk sıralara yükselmiş bile.

Ariana Grande - hate that i made you love me

Ariana Grande bütün listelerde ilk sıraya yerleşmeyi kolaylıkla başarıyor. Şimdiye kadar yayımlanan bütün albümlerinde rekor üstüne rekor kırdı diyebiliriz. Petal albümünden 'hate that i made you love me' şarkısı da bunlardan biri.

Zara Larsson - Midnight Sun 🐬

Zara Larsson'dan öğreneceğimiz çok şey var! Onu tanıyorduk ama bu kadar göz önünde değildi. Son 2 yıldır müzik platformlarında ismini sık sık görmeye başladık ve elbette 'Midnight Sun' ile şöhretini taçlandırdı.

Olivia Rodrigo - Stupid Song

Olivia Rodrigo'nun tarzını bilenler bilir. 'Stupid Song' son albümünden tarzını yansıtan en güzel şarkılarından biri. Şarkıyı aç, arkada çalsın, hiç yadırgama. Öyle bir şarkı. Hot 100 listesinde yer almayı başardı.

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Ariana Grande - petal

Yine Ariana Grande! Son albümüyle aynı adı taşıyan 'Petal' ile listeye hızlı bir giriş yaptı. Birkaç hafta önce yayımlanmasına rağmen milyonlarca kez dinlendi ve klibi de aynı şekilde izlendi. Listenin en güzel sıralarında diyebiliriz.

Steve Lacy - oh yeah?

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Spider-Man filminde kullanılan 'oh yeah?' Hot 100 listesine doğal olarak hızlı bir giriş yaptı. Filmin hayranlarının da katkısı büyük.

KATSEYE - Animal

KATSEYE'ın şarkılarını seviyoruz ama bu şarkısı pek olmamış gibi. Sanki mekanlarda çalınsın diye hazırlanmış ve melodiler oldukça tanıdık. Cover bile olabilir. Neyse, Hot 100 listesinde kendisine yer bulmuş.

Beyoncé - MORNING DEW

Beyoncé ve Hot 100 listesi mi? Aynı cümlede bulunmaları oldukça normal. O kadar GRAMMY ödülü almış ve yılların şarkıcısı, bir zahmet şarkısı listede yer alsın. Biz çok beğendik!

Adéla - Ain't In LA

Adéla'yı duymayan ve dinlemeyen varsa dinlemeyip duymayana anlatsın ve dinlettirsin. Biz 'KGB' şarkısını çok sevmiştik. Beğendiklerimiz arasına bunu da ekledik. Hot 100'a da çok yakıştı!

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Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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