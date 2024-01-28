Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gününü Daha Pozitif Yapacak Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Gününü Daha Pozitif Yapacak Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:01

Güne daha mutlu ve enerjik başlamak isteyenler bu teste! Siz gününüzü anlatın, biz de enerjinizi artıracak şarkıyı açıklayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Saat kaçta kalkıyorsun?

2. Güne hangisiyle başlarsın?

3. Peki günde kaç öğün yiyorsun?

4. Peki tarafını seçer misin?

5. Her gün bir şekilde dışarıya çıkıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki her gün özenerek mi giyiniyorsun?

7. Haftada kaç kez arkadaşlarınla görüşüyorsun?

8. Peki genellikle kaç saat uyuyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Pharrell Williams - Happy

Walk The Moon - Shut Up and Dance

Imagine Dragons - On Top Of The World

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?