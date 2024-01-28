Gününü Daha Pozitif Yapacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Gününü Daha Pozitif Yapacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Güne daha mutlu ve enerjik başlamak isteyenler bu teste! Siz gününüzü anlatın, biz de enerjinizi artıracak şarkıyı açıklayalım!
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1. Saat kaçta kalkıyorsun?
2. Güne hangisiyle başlarsın?
3. Peki günde kaç öğün yiyorsun?
4. Peki tarafını seçer misin?
5. Her gün bir şekilde dışarıya çıkıyor musun?
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6. Peki her gün özenerek mi giyiniyorsun?
7. Haftada kaç kez arkadaşlarınla görüşüyorsun?
8. Peki genellikle kaç saat uyuyorsun?
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