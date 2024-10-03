Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
Günün Fırsatı: Kedi Dostlarımızın Bayılarak Yediği Whiskas Yaş ve Konserve Mamalar İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Kedi Dostlarımızın Bayılarak Yediği Whiskas Yaş ve Konserve Mamalar İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.10.2024 - 15:24

Kedi dostu olanlar bilir ki kediler bu yaş mamalara bayılıyor! Kedi dostlarımızın bayılarak yediği Whiskas Somonlu-Tavuklu-sığırlı ve biftekli yaş mamalar, konserve mamalar ve kuru mamalar şimdi hayvan gününe özel indirimde! Üstelik seçili ürünler 'Sepette 5 Al 4 Öde' fırsatıyla!  Somonlu-Tavuklu-sığırlı ve biftekli yaş mamalar, konserve mamalar ve kuru mamalar şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak, stoklar tükenmeden bol bol alabilmek için sizi hemen aşağıya alalım.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 03.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Whiskas Somonlu Poşet Yaş Mama

Whiskas Somonlu Poşet Yaş Mama

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Whiskas Sığır Etli/Havuçlu Kedi Maması 300 G

Whiskas Sığır Etli/Havuçlu Kedi Maması 300 G

Whiskas Sos İçinde Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi 400gr ve daha fazla whiskas mamayı indirimden alarak kedilerini sevindirebilirsiniz.

Whiskas Sos İçinde Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi 400gr ve daha fazla whiskas mamayı indirimden alarak kedilerini sevindirebilirsiniz.

İndirimli Whiskas kedi mamaları için buraya tıklayın.

Amazon indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Fırsatı Yakala
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın