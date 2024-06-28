Günümüzde Her İnsanın Kesinlikle Sahip Olması Gereken 16 Müthiş Yetenek
Günümüzde Her İnsanın Kesinlikle Sahip Olması Gereken 16 Müthiş Yetenek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde her insanın kesinlikle sahip olması gereken 17 müthiş yeteneğe bakıyor olacağız. Aklınıza benzer yetenekler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Açıkcası olaylara sadece gözlemci olarak kalabilmek ve kendi işine bakabilmek derdim."
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2. "Başkalarına hayır demeyi öğrenmek."
3. "Sessiz kalıp sadece kendi düşüncelerin ile zaman geçirebilmek."
4. "Kritik düşünme yeteneği."
5. "İlk yardım çünkü sadece bu yeteneği öğrenerek birisinin hayatını kurtarabilirsiniz."
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6. "Yemek yapabilmek çünkü hem sağlıklı hem de paranızın cebinizde kalmasını sağlıyor."
7. "Sabırlı olabilmek çünkü güzel ve doğru olan her şey zaman alır."
8. "Hikaye anlatabilme yeteneği."
9. "Kişisel finans yeteneği çünkü bu yetenek olmadan günümüzde hayatta kalmak bile mümkün değil diye düşünüyorum."
10. "Basit tamir işleri."
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11. "Basit dikiş yetenekleri."
12. "Okullardaki eğitim ve öğrenciler böyle giderse yakında basit okuma-yazma yetenekleri bile bu listeye girecek ne yazık ki..."
13. "Yüzmek çünkü bir spor olduğu kadar aynı zamanda hayatınızı kurtarabilecek bir yetenek."
14. "Toksik insanları önceden tespit edebilmek ve onlardan olabildiğince uzaklaşabilme yeteneği."
15. "Sorun çözebilme yeteneği."
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16. "Excel kullanabilmek."
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