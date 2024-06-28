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Günümüzde Her İnsanın Kesinlikle Sahip Olması Gereken 16 Müthiş Yetenek

Günümüzde Her İnsanın Kesinlikle Sahip Olması Gereken 16 Müthiş Yetenek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 19:01

Bugünkü içeriğimizde her insanın kesinlikle sahip olması gereken 17 müthiş yeteneğe bakıyor olacağız. Aklınıza benzer yetenekler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Açıkcası olaylara sadece gözlemci olarak kalabilmek ve kendi işine bakabilmek derdim."

1. "Açıkcası olaylara sadece gözlemci olarak kalabilmek ve kendi işine bakabilmek derdim."

2. "Başkalarına hayır demeyi öğrenmek."

'Hayır diyemediğin sürece başkalarının işini yapmaya devam edeceksin...'

3. "Sessiz kalıp sadece kendi düşüncelerin ile zaman geçirebilmek."

3. "Sessiz kalıp sadece kendi düşüncelerin ile zaman geçirebilmek."

'Çok sevdiğim birisi bir keresinde, 'dünyadaki bütün sorunlar, insanlar kendi odalarında sessizce oturamadığından olıur,' demişti ve bence çok haklı.'

4. "Kritik düşünme yeteneği."

4. "Kritik düşünme yeteneği."

'Hele günümüzün yapay zeka ve sahte videolar ile yönetilen dünyasında kritik düşünebilmek çok önemli bir yetenek.'

5. "İlk yardım çünkü sadece bu yeteneği öğrenerek birisinin hayatını kurtarabilirsiniz."

5. "İlk yardım çünkü sadece bu yeteneği öğrenerek birisinin hayatını kurtarabilirsiniz."
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6. "Yemek yapabilmek çünkü hem sağlıklı hem de paranızın cebinizde kalmasını sağlıyor."

6. "Yemek yapabilmek çünkü hem sağlıklı hem de paranızın cebinizde kalmasını sağlıyor."

7. "Sabırlı olabilmek çünkü güzel ve doğru olan her şey zaman alır."

7. "Sabırlı olabilmek çünkü güzel ve doğru olan her şey zaman alır."

8. "Hikaye anlatabilme yeteneği."

8. "Hikaye anlatabilme yeteneği."

'Bir kere uzmanlaşırsan dünyadaki en sıkıcı olayı bile çok heyecanlı bir şekilde anlatabilirsin.'

9. "Kişisel finans yeteneği çünkü bu yetenek olmadan günümüzde hayatta kalmak bile mümkün değil diye düşünüyorum."

9. "Kişisel finans yeteneği çünkü bu yetenek olmadan günümüzde hayatta kalmak bile mümkün değil diye düşünüyorum."

10. "Basit tamir işleri."

10. "Basit tamir işleri."

'Birçok insan evindeki en basit şeyleri bile tamir etmeyi bilmiyor.'

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11. "Basit dikiş yetenekleri."

11. "Basit dikiş yetenekleri."

'Günümüzde kıyafet almak bile lüks olmuşken en azından dikiş yapabilmek çok iyi bir yetenek.'

12. "Okullardaki eğitim ve öğrenciler böyle giderse yakında basit okuma-yazma yetenekleri bile bu listeye girecek ne yazık ki..."

12. "Okullardaki eğitim ve öğrenciler böyle giderse yakında basit okuma-yazma yetenekleri bile bu listeye girecek ne yazık ki..."

13. "Yüzmek çünkü bir spor olduğu kadar aynı zamanda hayatınızı kurtarabilecek bir yetenek."

13. "Yüzmek çünkü bir spor olduğu kadar aynı zamanda hayatınızı kurtarabilecek bir yetenek."

14. "Toksik insanları önceden tespit edebilmek ve onlardan olabildiğince uzaklaşabilme yeteneği."

14. "Toksik insanları önceden tespit edebilmek ve onlardan olabildiğince uzaklaşabilme yeteneği."

'İnanın hayatınızı kurtarabilir.'

15. "Sorun çözebilme yeteneği."

'Birçok farklı durumda kullanabileceğiniz altın değerinde bir yetenek!'

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16. "Excel kullanabilmek."

16. "Excel kullanabilmek."

'Başta anlaması zor ama bir kez çözdükten sonra iş hayatınızda çok rahat oluyor.'

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