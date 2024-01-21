Günümüz Çocuklarının Kendilerinden Önceki Kuşaklardan Çok Farklı Olmasının 16 Nedeni

Günümüzde çocukları birçok konuda bizden çok daha farklılar. Sosyal medya ve tabletlerle büyüyen bu çocukların yaşadığı sorunların birçoğu tarihte ilk kez yaşanıyor. Peki, bu çocukların bu kadar tuhaf olmasının sebebi ne? Gelin beraber bakalım.