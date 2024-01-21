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Günümüz Çocuklarının Kendilerinden Önceki Kuşaklardan Çok Farklı Olmasının 16 Nedeni

Günümüz Çocuklarının Kendilerinden Önceki Kuşaklardan Çok Farklı Olmasının 16 Nedeni

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 23:16

Günümüzde çocukları birçok konuda bizden çok daha farklılar. Sosyal medya ve tabletlerle büyüyen bu çocukların yaşadığı sorunların birçoğu tarihte ilk kez yaşanıyor. Peki, bu çocukların bu kadar tuhaf olmasının sebebi ne? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Günümüz çocukları sırf tepki çekebilmek için birbirlerini üzmeye çalışıyor gibi geliyor ve bunu özellikle sosyal medyada görüyoruz."

1. "Günümüz çocukları sırf tepki çekebilmek için birbirlerini üzmeye çalışıyor gibi geliyor ve bunu özellikle sosyal medyada görüyoruz."

'Bu çocuklar 30'lu yaşlarına geldiğinde nasıl bir hayatları olacak çok merak ediyorum.'

2. "Gelecekte gözlemlenmesi en ilginç olacak etkileriyse çocukların başka çocuklar tarafından üretilen içerikleri izleyerek büyümesi olacak."

2. "Gelecekte gözlemlenmesi en ilginç olacak etkileriyse çocukların başka çocuklar tarafından üretilen içerikleri izleyerek büyümesi olacak."

'Tarihte bu daha önce hiç yaşanmamıştı.'

3. "Bütün yaş gruplarından öğretmenlerin, sınıflarındaki çocukların tam olarak okuma-yazma bilmediğini söylemesi bence endişelenilmesi gereken bir konu."

3. "Bütün yaş gruplarından öğretmenlerin, sınıflarındaki çocukların tam olarak okuma-yazma bilmediğini söylemesi bence endişelenilmesi gereken bir konu."

4. "Bir üniversite öğretmeni olarak günümüz çocuklarının kendi ihtiyaçlarını bile dile getirmekte zorluk yaşadığını söylemem lazım."

4. "Bir üniversite öğretmeni olarak günümüz çocuklarının kendi ihtiyaçlarını bile dile getirmekte zorluk yaşadığını söylemem lazım."

'Ne istediklerini anlamam ve onlara yardımcı olabilmem uzun konuşmalar gerektiriyor.'

5. "Kütüphanede çalışan birisi olarak özellikle ortaokul çocuklarından yaşadığımız stresle sorunların sayısının ve ciddiyetinin çok arttığını dile getirmem lazım."

5. "Kütüphanede çalışan birisi olarak özellikle ortaokul çocuklarından yaşadığımız stresle sorunların sayısının ve ciddiyetinin çok arttığını dile getirmem lazım."

'Çocuklar, yaptıkları hareketlerin ciddiyetini anlayamıyor.'

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6. "Problem çözme yetenekleri kesinlikle çok düşük."

6. "Problem çözme yetenekleri kesinlikle çok düşük."

'Bir şey bozulursa veya düzgün çalışmıyorsa hemen yenisini alıyorlar ve bu, hayatta karşılaştıkları sorunlara olan tutumlarını da etkiliyor.'

7. "Sosyal medya yüzünden sürekli stres ve anksiyete sorunları yaşıyor ve bu gelişimlerini ciddi anlamda etkiliyor."

7. "Sosyal medya yüzünden sürekli stres ve anksiyete sorunları yaşıyor ve bu gelişimlerini ciddi anlamda etkiliyor."

8. "Normalde 25 yaş altı kimsenin kullanmaması gereken cilt bakım ürünlerini kullanıyorlar ve ciltlerini daha genç yaştan mahvediyorlar."

9. "O kadar fazla konu hakkına endişeliler ki, kendi çocukluklarının keyfine varamıyorlar bile."

10. "Kendilerini evrenin merkezinde görüyorlar ve diğer insanlara karşı çok kabalar."

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11. "Geleceklerini ve kendi güvenliklerini hiç umursamıyorlar ve sadece günü 'eğlenerek' geçirmekle ilgileniyorlar."

12. "Özellikle Covid sonrası sosyal yetenekleri çok düşük ve birçoğu kendini doğru ifade edemiyor."

13. "Daha küçük yaştan ünlüleri örnek alarak başlıyorlar ve hiçbir eğitim almadan sadece garip videolar çekerek ünlü olmak istiyorlar."

13. "Daha küçük yaştan ünlüleri örnek alarak başlıyorlar ve hiçbir eğitim almadan sadece garip videolar çekerek ünlü olmak istiyorlar."

'Eğitim anlayışı çöpe gitmiş gibi hissediyorum.'

14. "Kitap okumuyorlar ve bu yüzden kullandıkları kelime sayısı da oldukça sınırlı."

14. "Kitap okumuyorlar ve bu yüzden kullandıkları kelime sayısı da oldukça sınırlı."

'Lezzetli bir yemek yediklerinde 'Çok lezzetli olmuş' demek yerine 'Çok iyi olmuş' demeyi tercih edebiliyorlar.'

15. "Küçük yaştan tablet oynayarak büyüdükleri için odaklanma sürüleri çok kısa ve uzun süreli odaklanmaları gereken aktivitelerde başarılı olamıyorlar."

15. "Küçük yaştan tablet oynayarak büyüdükleri için odaklanma sürüleri çok kısa ve uzun süreli odaklanmaları gereken aktivitelerde başarılı olamıyorlar."
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16. "Bütün boş zamanlarını telefonlarda geçirdikleri için bilgisiyar kullanma konusunda çok bilgisizler."

16. "Bütün boş zamanlarını telefonlarda geçirdikleri için bilgisiyar kullanma konusunda çok bilgisizler."

'Kuzenlerimin bilgisiyarlarla alakalı bütün sorunlarını hala ben çözüyorum...'

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