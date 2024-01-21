Günümüz Çocuklarının Kendilerinden Önceki Kuşaklardan Çok Farklı Olmasının 16 Nedeni
Günümüz Çocuklarının Kendilerinden Önceki Kuşaklardan Çok Farklı Olmasının 16 Nedeni
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde çocukları birçok konuda bizden çok daha farklılar. Sosyal medya ve tabletlerle büyüyen bu çocukların yaşadığı sorunların birçoğu tarihte ilk kez yaşanıyor. Peki, bu çocukların bu kadar tuhaf olmasının sebebi ne? Gelin beraber bakalım.
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1. "Günümüz çocukları sırf tepki çekebilmek için birbirlerini üzmeye çalışıyor gibi geliyor ve bunu özellikle sosyal medyada görüyoruz."
2. "Gelecekte gözlemlenmesi en ilginç olacak etkileriyse çocukların başka çocuklar tarafından üretilen içerikleri izleyerek büyümesi olacak."
3. "Bütün yaş gruplarından öğretmenlerin, sınıflarındaki çocukların tam olarak okuma-yazma bilmediğini söylemesi bence endişelenilmesi gereken bir konu."
4. "Bir üniversite öğretmeni olarak günümüz çocuklarının kendi ihtiyaçlarını bile dile getirmekte zorluk yaşadığını söylemem lazım."
5. "Kütüphanede çalışan birisi olarak özellikle ortaokul çocuklarından yaşadığımız stresle sorunların sayısının ve ciddiyetinin çok arttığını dile getirmem lazım."
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6. "Problem çözme yetenekleri kesinlikle çok düşük."
7. "Sosyal medya yüzünden sürekli stres ve anksiyete sorunları yaşıyor ve bu gelişimlerini ciddi anlamda etkiliyor."
8. "Normalde 25 yaş altı kimsenin kullanmaması gereken cilt bakım ürünlerini kullanıyorlar ve ciltlerini daha genç yaştan mahvediyorlar."
9. "O kadar fazla konu hakkına endişeliler ki, kendi çocukluklarının keyfine varamıyorlar bile."
10. "Kendilerini evrenin merkezinde görüyorlar ve diğer insanlara karşı çok kabalar."
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11. "Geleceklerini ve kendi güvenliklerini hiç umursamıyorlar ve sadece günü 'eğlenerek' geçirmekle ilgileniyorlar."
12. "Özellikle Covid sonrası sosyal yetenekleri çok düşük ve birçoğu kendini doğru ifade edemiyor."
13. "Daha küçük yaştan ünlüleri örnek alarak başlıyorlar ve hiçbir eğitim almadan sadece garip videolar çekerek ünlü olmak istiyorlar."
14. "Kitap okumuyorlar ve bu yüzden kullandıkları kelime sayısı da oldukça sınırlı."
15. "Küçük yaştan tablet oynayarak büyüdükleri için odaklanma sürüleri çok kısa ve uzun süreli odaklanmaları gereken aktivitelerde başarılı olamıyorlar."
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16. "Bütün boş zamanlarını telefonlarda geçirdikleri için bilgisiyar kullanma konusunda çok bilgisizler."
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