“Asla Yapmam” Dediğin Şeyleri Seç, Ne Kadar Eğlenceli Olduğunu Söyleyelim!
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Hepimizin 'Ben bunu asla yapmam!' dediği şeyler vardır. Çok ciddi bir şekilde söylediğimiz sözler bile değişebilir. Çünkü hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz!
Bakalım, senin 'asla yapmam' dediklerin neler? Seçimlerine göre eğlence seviyeni bulabiliriz!
1. Arkadaşların son anda bir yolculuk teklif etti, ne yaparsın?
2. Karaoke zamanı! Mikrofon sana uzatıldığında tepkin ne olur?
3. Tanımadığın insanlarla dolu olan bir etkinliğe gider misin?
4. Peki, daha önce denemediğin bir yemek önerildi. Ne yaparsın?
5. Telefonunu bir günlüğüne kapatır mısın?
6. Yağmurlu bir havada yürüyüş teklif edildiğinde ne dersin?
Eğlence seviyen %100!
Eğlence seviyen %75!
Eğlence seviyen %50!
Eğlence seviyen %25!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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