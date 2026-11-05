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“Asla Yapmam” Dediğin Şeyleri Seç, Ne Kadar Eğlenceli Olduğunu Söyleyelim!

etiket “Asla Yapmam” Dediğin Şeyleri Seç, Ne Kadar Eğlenceli Olduğunu Söyleyelim!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
05.11.2026 - 20:01
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Hepimizin 'Ben bunu asla yapmam!' dediği şeyler vardır. Çok ciddi bir şekilde söylediğimiz sözler bile değişebilir. Çünkü hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz! 

Bakalım, senin 'asla yapmam' dediklerin neler? Seçimlerine göre eğlence seviyeni bulabiliriz!

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1. Arkadaşların son anda bir yolculuk teklif etti, ne yaparsın?

2. Karaoke zamanı! Mikrofon sana uzatıldığında tepkin ne olur?

3. Tanımadığın insanlarla dolu olan bir etkinliğe gider misin?

4. Peki, daha önce denemediğin bir yemek önerildi. Ne yaparsın?

5. Telefonunu bir günlüğüne kapatır mısın?

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6. Yağmurlu bir havada yürüyüş teklif edildiğinde ne dersin?

Eğlence seviyen %100!

Hayat tarzına baktığımızda spontane bir şekilde yaşadığını görüyoruz! Yeni şeyler denemekten ya da daha önce yapmadığın aktivitelerin peşinden koşmaktan keyif alıyorsun. Bu yüzden 'asla yapmam' dediğin şeyler olsa bile ortam uygunsa yapmaya karar verebilirsin. Arkadaşlarını maceradan maceraya sürükleyen kişi sensin! 

Kısacası senin eğlence anlayışında merak, cesaret ve spontane hareket var!

Eğlence seviyen %75!

Eğlenmeyi seven birisin ama ilk olarak etrafı biraz yokluyorsun. Maceralara düşünmeden atlamıyorsun. Yeni bir şey denemeden önce birkaç soru soruyorsun. Fakat arkadaşların eğlenceli tekliflerle geldiğinde hemen kabul ediyorsun! Kendini rahat hissettiğin ortamlarda sınırlarını da zorluyorsun! Spontane planlara tamamen kapalı değilsin ama hazırlık payına ihtiyacın var! 

Kısacası eğlence seviyen yüksek ama kontrolü elinden bırakmıyorsun.

Eğlence seviyen %50!

Eğlenmeden önce durumu gözlüyorsun. Yeni şeylere tamamen kapalı değilsin ama hemen atılmıyorsun. Bir arkadaşının seni ikna etmesi gerekiyor. İçin rahat olduktan sonra aktivitelere katılıyor olabilirsin. Plansız aktiviteler bazen hoşuna gitse de bazen 'Keşke önceden bilseydim.' diyorsun. Hareketli ortamların yanı sıra kendine ayırdığın bir vakit olmasına özen gösteriyorsun. 

Kısacası dengeli bir eğlence seviyen var.

Eğlence seviyen %25!

'Asla yapmam.' dediğinde gerçekten ciddi oluyorsun! Plansızlık, bilinmezlik ve spontane hareketler seni hiç heyecanlandırmıyor. Eğlenmek için konfor alanından çıkmana gerek yok. Bildiğin yerlerde, sevdiğin insanlarla ve kendini tamamen rahat hissederek de aktivite yapabiliyorsun. Arkadaşların seni çılgın bir plana çağırdığında ilk tepkin hayır oluyor. 

Kısacası eğlencenin dozunu ve şeklini sen ayarlamak istiyorsun.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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