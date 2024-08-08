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Günü Kapatırken Gecenin Sonunda Dinleyebileceğin 12 Tatlı Şarkı

etiket Günü Kapatırken Gecenin Sonunda Dinleyebileceğin 12 Tatlı Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 02:11

Sezen Aksu 'Bir gün daha yaşandı ve bitti.' derken günü kapatıp geceye selam verdiğini ima ediyordu, değil mi? Öyle değilse bile biz günü kapatırken gece hüznünü boş verip tatlı tatlı şarkı dinlemeyi seçiyoruz!

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1. Norah Jones - Come Away With Me

2. The xx - Angels

3. Billie Eilish - Billie Bossa Nova

4. Bon Iver - Skinny Love

5. Ben Howard - Only Love

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6. Lana Del Rey - Video Games

7. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth

8. Damien Rice - The Blower's Daughter

9. Adele - Make You Feel My Love

10. José González - Heartbeats

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11. Coldplay - Parachutes

12. City and Colour - The Girl

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