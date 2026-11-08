Dev Ankete Davet Ediyoruz! Lady Gaga'nın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!
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Lady Gaga’ın kötü şarkısını bulmak zaten yeterince zorken bir de aralarından tek bir favori seçmeni istiyoruz! 😅 Bir tarafta yıllardır ezbere söylediğimiz şarkılar, diğer tarafta son dönemde listeleri altüst eden hitler var.
Hazırsan seçimlerini yap, Lady Gaga ’nın en sevilen şarkısını birlikte belirleyelim! 🎶🔥
Seç bakalım!
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