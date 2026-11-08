article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dev Ankete Davet Ediyoruz! Lady Gaga'nın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

etiket Dev Ankete Davet Ediyoruz! Lady Gaga'nın En Sevilen Şarkısını Birlikte Belirliyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
08.11.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Lady Gaga’ın kötü şarkısını bulmak zaten yeterince zorken bir de aralarından tek bir favori seçmeni istiyoruz! 😅 Bir tarafta yıllardır ezbere söylediğimiz şarkılar, diğer tarafta son dönemde listeleri altüst eden hitler var. 

Hazırsan seçimlerini yap, Lady Gaga ’nın en sevilen şarkısını birlikte belirleyelim! 🎶🔥

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
onedio.mimi
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın