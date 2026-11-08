Beynimiz Bir Sonraki Müzik Notalarını Tahmin Edebilir mi?
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Hiç daha şarkı bitmeden nakaratın geleceğini anlayıp eşlik etmeye başladığın oldu mu? Hatta bazen yeni bir şarkıyı ilk kez dinlerken bile sıradaki notanın nasıl geleceğini tahmin edebilirsin. Bunun arkasında yalnızca müzik kulağın değil, beyninin sesleri algılama ve örüntüleri yakalama becerisi de var. Peki beynimiz bir sonraki notayı gerçekten önceden tahmin edebilir mi, yoksa bu sadece bize öyle mi geliyor?
Beynimiz müziği dinlerken sürekli tahmin yürütüyor.
Tanıdık şarkıların devamını neden kolayca biliyoruz?
Müzikteki tekrarlar beynimizin işini kolaylaştırıyor.
Beklenmedik notalar neden dikkatimizi çekiyor?
Beynimiz her notayı doğru tahmin edemiyor.
Müzisyenler bu tahmin becerisini daha iyi kullanabilir mi?
Peki, beynimiz bir sonraki notayı tahmin edebilir mi?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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