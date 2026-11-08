Beynimiz Bir Sonraki Müzik Notalarını Tahmin Edebilir mi?

Evet, beynimiz müzik dinlerken bir sonraki notaya ilişkin tahminler oluşturabiliyor. Bunu yaparken önceki deneyimlerinden, melodik kalıplardan, ritimden ve armoniden yararlanıyor. Ancak bu tahminler kesin sonuçlar değil; beynin duyduğu müziğe göre sürekli güncellediği beklentiler.

Bir dahaki sefere sevdiğin şarkıyı dinlerken nakarat gelmeden önce kendine küçük bir oyun oynayabilirsin: Müziği durdurup sıradaki notayı tahmin et, ardından devam ettir ve ne kadar yaklaştığına bak. Belki de müzik kulağından çok, beyninin örüntüleri ne kadar iyi öğrendiğini keşfedersin!