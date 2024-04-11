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Günlük Hayatta Kullandığımız Birçok Şeyin Nasıl Çalıştığını Gösteren TikTok Kullanıcısının Ufuk Açan Videoları

Günlük Hayatta Kullandığımız Birçok Şeyin Nasıl Çalıştığını Gösteren TikTok Kullanıcısının Ufuk Açan Videoları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 09:32

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Sosyal medya zaman zaman bir paylaşım çöplüğüne dönüşse de doğru ve dikkatli kullanıldığında oldukça faydalı ve ufuk açıcı olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@herseynasilca...
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'herseynasilcalisiyor' isimli bir TikTok kullanıcısı hepimizin hayatında olan şeylerin çalışma prensiplerini detaylı bir biçimde gösteren videolar paylaşıyor.

'herseynasilcalisiyor' isimli bir TikTok kullanıcısı hepimizin hayatında olan şeylerin çalışma prensiplerini detaylı bir biçimde gösteren videolar paylaşıyor.

Paylaşımlar ufuk açarken, kafamızdaki pek çok soru işaretini de gideriyor.

Paylaşımlar ufuk açarken, kafamızdaki pek çok soru işaretini de gideriyor.

1. Bluetooth nasıl çalışır?

2. Tuvalet sistemleri nasıl çalışır?

3. Cırt cırtlı bantlar nasıl çalışır?

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4. Kontakt lensler nasıl üretilir?

5. Yaralar nasıl iyileşir?

6. Su altı yapıları nasıl inşa edilir?

7. Çek-bırak oyuncak arabalar nasıl çalışır?

8. Plastik terlik nasıl üretilir?

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9. Fermuar nasıl çalışır?

10. Kapı kolu nasıl çalışır?

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