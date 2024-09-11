Günlük Alışkanlıkların Ne Kadar Hijyenik?
Günlük Alışkanlıkların Ne Kadar Hijyenik?
Günlük alışkanlıkların, hijyenini ve dolayısıyla sağlığını büyük ölçüde etkileyebilir.
Bu testle günlük hijyen alışkanlıklarını gözden geçir ve ne kadar hijyenik olduğunu keşfet!
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1. Öncelikle söyle bakalım, gün içerisinde ellerini ne sıklıkla yıkıyorsun?
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2. Peki ellerini yıkadıktan sonra nasıl kuruluyorsun?
3. Şimdi de nevresimleri ne sıklıkla değiştirdiğini öğrenelim mi?
4. Telefon, gözlük ya da kulaklık gibi aksesuarları ne sıklıkla temizliyorsun diye sorsak?
5. Evde elinden yere düşen bir yiyeceği ne yaparsın?
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