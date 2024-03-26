Günlerdir Yoğun Bakımdaydı: Sedyeden Düşen Hasta Yaşamını Yitirdi
Günlerdir Yoğun Bakımdaydı: Sedyeden Düşen Hasta Yaşamını Yitirdi
Ankara'da bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen hasta yaşamını yitirdi. Hastanın ölümü sonrası hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattıldı.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan hastanede tedavi gören Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü.
Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı iddia edildi. Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.
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