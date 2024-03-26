Günlerdir Yoğun Bakımdaydı: Sedyeden Düşen Hasta Yaşamını Yitirdi

Ankara'da bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen hasta yaşamını yitirdi. Hastanın ölümü sonrası hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattıldı.