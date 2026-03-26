article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Güney Kore Mutfağının En Az Kimchi Kadar Meşhur Olması Gereken 10 Lezzeti

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 15:39

Güney Kore mutfağı, son yıllarda özellikle dizi ve filmlerin etkisiyle tüm dünyada meşhur oldu. Özellikle Kore mutfağının temel taşlarından olan 'banchan' adı verilen yan yemekler herkesin dikkatini çekiyor. Bunlardan en meşhuru da oldukça sağlıklı olduğu söylenen kimchi!

Fakat Güney Kore, verimli tarım arazileri, sıcak iklimi ve uzun kıyı şeridi sayesinde keşfedilmesi gereken pek çok 'banchan' çeşidine sahip.

Gelin, beraber keşfedelim.,

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kkomak muchim

Baharatlı midye salatası: Bu yemekte, küçük midyeler ve bir tür istiridye haşlanır ve baharatlı ekşi bir sosla karıştırılır. Bu yemek, yerel halk tarafından genellikle 'denizin tadı' olarak tanımlanıyor.

2. Hongeo muchim

Fermente edilmiş baharatlı vatoz: Fermente edilmiş vatoz balığının turp, sarımsak ve acı biberle karıştırılmasıyla yapılan bir yemek.

3. Gim jaban bokkeum

Kavrulmuş deniz yosunu gevreği: Kurutulmuş deniz yosunu, çıtır ve lezzetli olana kadar soya sosu, şeker ve susam yağı ile kavrulur.

4. Ueong jorim

Haşlanmış dulavratotu kökü: Dulavratotu kökü, soya sosu, mirin (Japon pirinç şarabı) ve şekerle yumuşayana ve parlak bir görünüm alana kadar pişirilir.

5. Gulbi jorim

Gaşlanmış veya ızgarayla kurutulmuş sarı levrek balığı: Soya soslu et suyunda haşlanır veya ızgara yapılır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Musaengchae

Acı turp salatası): İnce dilimlenmiş turp, acı biber tozu, sirke ve sarımsakla karıştırılarak ekşi bir garnitür elde edilir.

7. Maneuljjong muchim

Vaharatlı sarımsak sapları: Sarımsak soğanlarından çıkan yeşil süygünler, çıtır turp dilimleri, acı biber tozu, sirke ve sarımsakla karıştırılır.

8. Gat kimchi

Hardal yaprağı kimchi: Hardal yapraklarından yapılır ve baharatlı, biberli tadı ve ekşi bitişiyle bilinir.

9. Ojingeochae muchim

Acılı kurutulmuş kalamar salatası: Doğranmış kurutulmuş kalamar, Kore fermente kırmızı biber salçası olan gochujang da dahil olmak üzere tatlı ve acı bir sosla karıştırılır.

10. Cheongpomuk muchim

Vaharatlı maş fasulyesi jölesi: Maş fasulyesi nişastasından yapılan bu jöle, dilimlenip salatalık, soğan ve keskin soya-sirke sosuyla karıştırılır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

11. İlginizi Çekebilir

12.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın