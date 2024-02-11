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Güneş Vuran Bir Masada Gözlerinizi Kısıp Kitap Okurken Dinlenecek 11 Şarkı

etiket Güneş Vuran Bir Masada Gözlerinizi Kısıp Kitap Okurken Dinlenecek 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:01

Kitap okumanın keyfi nerede olursa olsun bambaşka ama hele ki öğle saatlerinde kitabın sayfalarına vuran güneş ışıkları eşliğinde okumak inanılmaz keyif veriyor... Bu keyfe keyif katmak için aşağıdaki müziklerden birini dinleyebilirsiniz.  🥰

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1. Resonance

2. Inside My Head

3. memory

4. Umut Can Ergül - Gazel

5. Angelo Nicola Giuliano - A Long Way

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6. A Gentle Union

7. Uzak

8. Eternal Waters

9. la danse de bébé cygne

10. Overland

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11. Virginio Aiello - La rive gauche

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