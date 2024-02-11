Güneş Vuran Bir Masada Gözlerinizi Kısıp Kitap Okurken Dinlenecek 11 Şarkı
Güneş Vuran Bir Masada Gözlerinizi Kısıp Kitap Okurken Dinlenecek 11 Şarkı
Kitap okumanın keyfi nerede olursa olsun bambaşka ama hele ki öğle saatlerinde kitabın sayfalarına vuran güneş ışıkları eşliğinde okumak inanılmaz keyif veriyor... Bu keyfe keyif katmak için aşağıdaki müziklerden birini dinleyebilirsiniz. 🥰
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Resonance
2. Inside My Head
3. memory
4. Umut Can Ergül - Gazel
5. Angelo Nicola Giuliano - A Long Way
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. A Gentle Union
7. Uzak
8. Eternal Waters
9. la danse de bébé cygne
10. Overland
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Virginio Aiello - La rive gauche
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda