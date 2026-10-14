"Günçiçek" Eda Ece, Pis Yedili'ye Kadir Doğulu'yla Oynadığı Tek Bir Sahneyle Seçilmiş
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Eda Ece, yıllarca gitmeyi ertelediği Pis Yedili seçmesine sonunda katıldığını ve Kadir Doğulu’yla oynadığı tek bir sahneyle rolü aldığını anlattı. Seçildiğini öğrenir öğrenmez annesini arayan oyuncu, “Ben sete gidiyorum” dediğinde aldığı cevabı da paylaştı. 4 yıl süren dizinin kariyerini bu kadar etkileyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Ece, az sayıda işi olmasının nedenini de açıkladı.
KAYNAK: Fatih Altaylı
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Eda Ece, son günlerde hem Tuzlu Kahve hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmüyor.
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Pis Yedili'nin seçmelerine giren Eda Ece, Kadir Doğulu'yla oynadığı tek bir sahneyle rolü almış!
Annesini arayıp "Ben sete gidiyorum" diyen Eda Ece, bu işin 4 yıl süreceğini tahmin etmiyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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