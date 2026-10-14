"Günçiçek" Eda Ece, Pis Yedili'ye Kadir Doğulu'yla Oynadığı Tek Bir Sahneyle Seçilmiş

Star TV'de Tuzlu Kahve'nin başrolünde izlediğimiz Eda Ece, Fatih Altaylı'yla yaptığı uzun sohbette kariyerine dair pek çok bilinmeyeni paylaştı. Tuzlu Kahve'nin kadrosunun kurulmasındaki payından Yasak Elma'daki Yıldız doğaçlamalarına, eşi Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmasına kadar birçok konuya değinen oyuncunun sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Bu kez ise sohbet çok daha eskiye, 2011'de ekrana gelen ve 2014'e kadar süren Pis Yedili'ye uzandı. Gani Müjde imzalı komedi dizisi, Eda Ece'nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan işlerin başında geliyor. Meğer o rolün hikâyesi de oldukça sade bir şekilde başlamış.