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"Günçiçek" Eda Ece, Pis Yedili'ye Kadir Doğulu'yla Oynadığı Tek Bir Sahneyle Seçilmiş

"Günçiçek" Eda Ece, Pis Yedili'ye Kadir Doğulu'yla Oynadığı Tek Bir Sahneyle Seçilmiş

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 12:51
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Eda Ece, yıllarca gitmeyi ertelediği Pis Yedili seçmesine sonunda katıldığını ve Kadir Doğulu’yla oynadığı tek bir sahneyle rolü aldığını anlattı. Seçildiğini öğrenir öğrenmez annesini arayan oyuncu, “Ben sete gidiyorum” dediğinde aldığı cevabı da paylaştı. 4 yıl süren dizinin kariyerini bu kadar etkileyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Ece, az sayıda işi olmasının nedenini de açıkladı.

KAYNAK: Fatih Altaylı

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Eda Ece, son günlerde hem Tuzlu Kahve hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmüyor.

Eda Ece, son günlerde hem Tuzlu Kahve hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmüyor.

Star TV'de Tuzlu Kahve'nin başrolünde izlediğimiz Eda Ece, Fatih Altaylı'yla yaptığı uzun sohbette kariyerine dair pek çok bilinmeyeni paylaştı. Tuzlu Kahve'nin kadrosunun kurulmasındaki payından Yasak Elma'daki Yıldız doğaçlamalarına, eşi Buğrahan Tuncer'le ilk buluşmasına kadar birçok konuya değinen oyuncunun sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Bu kez ise sohbet çok daha eskiye, 2011'de ekrana gelen ve 2014'e kadar süren Pis Yedili'ye uzandı. Gani Müjde imzalı komedi dizisi, Eda Ece'nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan işlerin başında geliyor. Meğer o rolün hikâyesi de oldukça sade bir şekilde başlamış.

Pis Yedili'nin seçmelerine giren Eda Ece, Kadir Doğulu'yla oynadığı tek bir sahneyle rolü almış!

Pis Yedili'nin seçmelerine giren Eda Ece, Kadir Doğulu'yla oynadığı tek bir sahneyle rolü almış!

Eda Ece'nin anlattığına göre Pis Yedili'nin seçmesine katılmak uzun süre aklındaymış. Seçme odasında ise kalabalık bir ekip onu bekliyormuş. Oyuncu o anı 'Girdim işte, yönetmen var, Gani Müjde var, Kadir Doğulu var falan' ifadeleriyle anlattı. Dizinin kadrosunda yer alan Kadir Doğulu'yla bir sahne oynayan Eda Ece, bu tek denemenin ardından seçildiğini 'Orada Kadir'le bir sahne oynadık, beni seçtiler.' sözleriyle açıkladı.

Annesini arayıp "Ben sete gidiyorum" diyen Eda Ece, bu işin 4 yıl süreceğini tahmin etmiyordu.

Annesini arayıp "Ben sete gidiyorum" diyen Eda Ece, bu işin 4 yıl süreceğini tahmin etmiyordu.

Seçildiği haberini alır almaz ilk iş annesini aradığını söyleyen Eda Ece, o telefon konuşmasını da gülerek aktardı. Oyuncunun 'Ben sete gidiyorum' demesi üzerine annesinin ilk tepkisi 'Nasıl yani?' olmuş.

Eda Ece'ye göre her şey işte bu kadar hızlı başlamış: 'O kadar, öyle başladı. Ya bu kadar bir kariyer başlatacağını bilmiyordum.'

Üstelik Pis Yedili kısa soluklu bir deneyim de olmadı. Oyuncu dizinin 4 yıl sürdüğünü hatırlatırken kendi kariyerine dair dikkat çekici bir tespitte bulundu: 'Yani benim işlerim kısa sürmüyor. O yüzden az sayıda işim var.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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