Güncel Verilerle Sosyal Duygusal Öğrenmede Yapay Zeka Teknolojileri

Oyunlaştırma, eğitim ortamlarında empatiyi teşvik etmenin ve öğrenciler arasında sosyal etkileşimi artırmanın bir yolu olarak ilgi görüyor. Öğrenciler arasında etkileşimi teşvik etmek için puanlar, rozetler, liderlik tabloları ve zorluklar gibi oyun mekaniklerini eğitim faaliyetlerine entegre ederek, öğrencileri motive etmeyi ve iş birliğini, empatiyi ve kişilerarası becerilerin gelişimini teşvik etmeyi amaçlar.
Oyunlaştırmanın empatiyi teşvik etmesinin bir yolu, oyuncuların çeşitli karakterlerin bakış açılarını benimsemelerine ve karmaşık sosyal senaryolarda gezinmelerine olanak tanıyan sürükleyici hikaye anlatımı deneyimleri sağlamaktır. Anlatı odaklı oyunlar veya simülasyonlar aracılığıyla oyuncular, eylemlerinin başkaları üzerindeki sonuçlarını keşfedebilir, farklı bakış açılarına empati geliştirebilir ve ahlaki açıdan belirsiz durumlarda etik kararlar alabilirler. Örneğin, eğitici bir oyun, oyuncuları ayrımcılığa veya sosyal adaletsizliğe maruz kalan bir karakterin yerine koyarak, seçimlerinin ve eylemlerinin başkaları üzerindeki duygusal etkisini düşünmeye teşvik edebilir.
Eğitsel oyunlaştırmalar, akranlar arasında empatiyi ve iş birliğini teşvik eden işbirlikçi öğrenme deneyimlerini kolaylaştırabilir. Takım tabanlı zorluklar, iş birliğine dayalı görevler veya ortak problem çözme etkinliklerini birleştirerek, oyunlaştırılmış öğrenme ortamları öğrencileri iletişim kurmaya, empati kurmaya ve ortak hedeflere ulaşmada birbirlerini desteklemeye teşvik eder. Ödüller ve tanıma mekanizmaları aracılığıyla prososyal davranışları ve olumlu sosyal etkileşimleri teşvik edebilir.
Oyunlaştırma konusunda yine etik hassasiyetleri ifade etmemiz gerekir. Empati ve sosyal etkileşim için oyunlaştırmanın etkili bir şekilde uygulanması, etik bakımdan dikkatli bir tasarım gerektirir. Tasarımcılar, oyunlaştırılmış etkinliklerin eğitimsel hedeflerle uyumlu olmasını ve yüzeysel rekabet veya dışsal motivasyon yerine gerçek empatiyi teşvik etmesini sağlamalıdır. Oyunlaştırılmış deneyimlerin tüm öğrencilerin yaşam deneyimlerini ve bakış açılarını yansıtmasını, kalıplaşmış yargılardan veya belirli grupların marjinalleştirilmesinden kaçınmasını sağlamak için kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi unsurları içermelidir. Etik gerekliliklerin sağlanmasıyla, eğitimciler, empati ve sosyal etkileşim için oyunlaştırmanın potansiyelinden yararlanabilir, iş birliğini ve öğrenciler arasında karşılıklı anlayışı teşvik eden ilgi çekici ve kapsayıcı öğrenme ortamlarını yaratabilirler.
Karşılaşılan Sorunlar
Veri gizliliği
Algoritmik önyargı
Etik problemler
Teknolojik sınırlılıklar
Etik Öneriler
Eğitim Uygulamaları İçin Öneriler
YZ sistemleri kişiselleştirilmiş öğrenme sunmalı
Öğrencilere gerçek zamanlı geri bildirim verilmeli
Eğitmenler bu teknolojiler için eğitilmeli
Teknolojik Öneriler
Sistem Düzeyi Öneriler
Eğitim müfredatına entegre edilmeli
Paydaşlar arası iş birliği kurulmalı
Sürdürülebilir teknoloji ekosistemi oluşturulmalı
Sonuç olarak, eğitim alanı son yıllarda yapay zekânın entegrasyonu sayesinde önemli bir dönüşümden geçiyor ve yapay zeka, eğitim süreçlerini kökten değiştirme potansiyeline sahip bir gerçeklik olarak yanı başımızda duruyor. Öğrencilerin gittikçe daha fazla ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal zekaya dayalı becerilerin karşılanmasında geleneksel eğitim yöntemleri eksik kaldıkça, yapay zekanın bu boşluğu dolduracağını öngörmek zor değil. O halde, yazıyı düşünmemiz gereken önemli bir soruyla bitirelim. Etik ilkelere bağlı bir yapay zeka sistemini eğitim alanına üstün faydayla entegre etmek mümkün mü?
Yararlanılan Kaynak
*Sethi, S. S., & Jain, K. (2024). AI technologies for social emotional learning: recent research and future directions. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 17(2), 213-225.
Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaktaki veriler derlenerek aktarılmıştır. İçerikte başka kaynaklardan yapılan alıntılara ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışmalar incelenebilir.