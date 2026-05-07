Güncel Verilerle Sosyal Duygusal Öğrenmede Yapay Zeka Teknolojileri

Araştırmacılar ve uygulayıcılar, öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bu teknolojilerden nasıl yararlanabilirler?

Bu soruların peşinden giden bilimsel çalışmaları inceleyen güncel bir araştırmanın verilerine bakalım. Makale*, yapay zekânın sosyal duygusal öğrenme üzerindeki etkisini sistematik literatür taramasıyla inceliyor.

Yapay Zeka, eğitimi sadece akademik değil duygusal olarak da dönüştürüyor.

YZ, öğrencilerin duygularını analiz edebilir ve buna göre eğitim sunabilir.

Eğitim daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli hale gelir.

Empati ve sosyal beceriler teknoloji aracılığıyla geliştirilebilir.

Ancak etik sorunların (veri gizliliği, algoritmik önyargı) önemli riskler taşıdığı unutulmamalıdır.

Özet ifadeyle, yapay zeka doğru kullanıldığında sosyal duygusal becerileri ve öğrenmeyi güçlendiren etkili bir araçtır, ancak dikkatli ve etik kullanım şarttır.

Duygusal Beceri Gelişimi için Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları

Empati geliştirme

Perspektif alma

Duygusal düzenleme pratiği

Kullanıcıları simüle edilmiş ortamlara daldırarak, kontrollü ve güvenli bir ortamda çeşitli duyguları uyandırabilen deneyimsel öğrenme fırsatları sağlar. Eğitimde VR uygulamaların empati, duygusal düzenleme ve sosyal becerileri geliştirmek için kullanıldığı ve böylece öğrencilerin genel sosyo-duygusal yetkinliklerini artırdığını gözlemliyoruz. Duygusal beceri gelişiminde sanal gerçekliğin öne çıkan kullanımı, bakış açısı geliştirme egzersizleridir. Sürükleyici deneyimler aracılığıyla, kullanıcılar farklı bakış açılarını benimseyebilir ve başkalarının duygusal gerçekliklerini yaşayabilir, böylece empati yeteneklerini geliştirebilirler.

Simülasyonlar, kullanıcıları bireylerle etkileşime girdikleri, çatışma çözümü veya akran arabuluculuğu gibi zorlu durumlar yaşadıkları senaryolara yerleştirir. Empatiye ilişkin ilk elden deneyimleri kolaylaştırarak, başkalarının duygularını ve bakış açılarını daha derinlemesine anlamaya teşvik eder, böylece sosyal empatiyi ve karşılıklı bağlantıyı geliştirir.

Ayrıca VR deneyimleri, duygusal düzenleme tekniklerini uygulamak için kontrollü bir alan sağlar. Kullanıcılar, özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış VR ortamlarında rehberli farkındalık egzersizlerine katılabilirler. Örneğin, kaygı veya stresle mücadele eden bireyler, destekleyici ve kontrollü bir ortamda tetikleyicileriyle yüzleşmek ve onları yönetmek için sanal rehberlik seanslarına katılabilirler. Başa çıkma stratejilerini öğrenebilir ve duygusal dayanıklılıklarını artırabilirler.