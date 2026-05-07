Güncel Verilerle Sosyal Duygusal Öğrenmede Yapay Zeka Teknolojileri

Prof.Dr. Duygu Aydın
08.05.2026 - 00:03

Bir eğitimci olarak yapay zekanın alanımızı nasıl hızla dönüştürdüğünü yakından gözlemliyorum. Yakın gelecekte çok daha derin bir dönüşümün ayak seslerini duyuyoruz. İnsan zekasının tüm süreçlerini simüle eden yapay zeka, öğretim yöntemleri, ortamları ve öğrenim çıktılarını hızla değiştiren şaşkınlık verici bir potansiyel taşıyor. Son yıllarda tartışılan başlıklardan biri, sosyal duygusal öğrenme olarak tanımlanan becerilerin yapay zekayla nasıl geliştirilebileceği konusu. Sosyal duygusal öğrenme, bireyin kendini tanıması, duygularını yönetmesi, empati kurması, sağlıklı ilişkiler geliştirmesi sürecidir. Akademik başarıların ötesinde bütünsel gelişimi önceleyen yenilikçi bir eğitim anlayışıdır. Duyguları yönetme ve düzenleme, başkalarının bakış açılarını anlama ve anlamlı ilişkiler kurma yeteneği, hem akademik hem de gerçek dünya ortamlarında başarı için gerekli yetkinliklerdir. Bu denli önemli gelişimsel becerilerin, geleneksel bir eğitim modeliyle kazandırılması günümüzde zor görünüyor. Ve karşımızda şu soru beliriyor: Yapay zeka ile sosyal duygusal öğrenme gelişimi sağlanabilir mi?

Önümüzdeki yıllarda sosyal ve duygusal öğrenmeyi yeniden şekillendirmeye hazır olan yeni eğitim teknolojileri nelerdir?

Araştırmacılar ve uygulayıcılar, öğrencilerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için bu teknolojilerden nasıl yararlanabilirler? 

Bu soruların peşinden giden bilimsel çalışmaları inceleyen güncel bir araştırmanın verilerine bakalım. Makale*, yapay zekânın sosyal duygusal öğrenme üzerindeki etkisini sistematik literatür taramasıyla inceliyor. 

Yapay Zeka, eğitimi sadece akademik değil duygusal olarak da dönüştürüyor.

  • YZ, öğrencilerin duygularını analiz edebilir ve buna göre eğitim sunabilir.

  • Eğitim daha kişiselleştirilmiş ve etkileşimli hale gelir.

  • Empati ve sosyal beceriler teknoloji aracılığıyla geliştirilebilir.

  • Ancak etik sorunların (veri gizliliği, algoritmik önyargı) önemli riskler taşıdığı unutulmamalıdır. 

Özet ifadeyle, yapay zeka doğru kullanıldığında sosyal duygusal becerileri ve öğrenmeyi güçlendiren etkili bir araçtır, ancak dikkatli ve etik kullanım şarttır.

Duygusal Beceri Gelişimi için Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları

  • Empati geliştirme

  • Perspektif alma

  • Duygusal düzenleme pratiği 

Kullanıcıları simüle edilmiş ortamlara daldırarak, kontrollü ve güvenli bir ortamda çeşitli duyguları uyandırabilen deneyimsel öğrenme fırsatları sağlar. Eğitimde VR uygulamaların empati, duygusal düzenleme ve sosyal becerileri geliştirmek için kullanıldığı ve böylece öğrencilerin genel sosyo-duygusal yetkinliklerini artırdığını gözlemliyoruz. Duygusal beceri gelişiminde sanal gerçekliğin öne çıkan kullanımı, bakış açısı geliştirme egzersizleridir. Sürükleyici deneyimler aracılığıyla, kullanıcılar farklı bakış açılarını benimseyebilir ve başkalarının duygusal gerçekliklerini yaşayabilir, böylece empati yeteneklerini geliştirebilirler.

Simülasyonlar, kullanıcıları bireylerle etkileşime girdikleri, çatışma çözümü veya akran arabuluculuğu gibi zorlu durumlar yaşadıkları senaryolara yerleştirir. Empatiye ilişkin ilk elden deneyimleri kolaylaştırarak, başkalarının duygularını ve bakış açılarını daha derinlemesine anlamaya teşvik eder, böylece sosyal empatiyi ve karşılıklı bağlantıyı geliştirir. 

Ayrıca VR deneyimleri, duygusal düzenleme tekniklerini uygulamak için kontrollü bir alan sağlar. Kullanıcılar, özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış VR ortamlarında rehberli farkındalık egzersizlerine katılabilirler. Örneğin, kaygı veya stresle mücadele eden bireyler, destekleyici ve kontrollü bir ortamda tetikleyicileriyle yüzleşmek ve onları yönetmek için sanal rehberlik seanslarına katılabilirler. Başa çıkma stratejilerini öğrenebilir ve duygusal dayanıklılıklarını artırabilirler.

Kişiselleştirilmiş Duygusal Destek için Sohbet Robotları ve Sanal Asistanlar

  • Kişiselleştirilmiş duygusal destek

  • 7/24 erişilebilirlik

  • Yargılamayan iletişim ortamı 

Sohbet robotları ve sanal asistanlar, öğrencilere kişiselleştirilmiş duygusal destek ve rehberlik sağlamanın bir başka yenilikçi yaklaşımını temsil eder. Doğal dil işleme algoritmaları ve makine öğrenme teknikleriyle desteklenen bu konuşma ajanları, kullanıcılarla empatik etkileşimler kurabilir, duygusal onay sunabilir ve kullanıcıların duygusal durumlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş müdahaleler sağlayabilir. Örneğin, sınav dönemlerinde stres veya kaygı yaşayan öğrenciler, mesajlaşma uygulamaları veya web platformları aracılığıyla bir sanal asistanla etkileşim kurarak başa çıkma stratejileri, gevşeme teknikleri veya destek hizmetlerine yönlendirmeler alabilirler. Zamanında ve kişiye özel destek sağlayarak, sanal asistanlar kişileri duygularını ve refahlarını proaktif olarak yönetmeleri konusunda güçlendirebilir.

Karmaşık duygularla başa çıkmaya çalışan veya gizli destek arayan bireyler için yargılayıcı olmayan yol arkadaşları olarak hizmet edebilir. Empatik dinleme ve diyalog yoluyla, kullanıcıların duygularını doğrulayabilir, yansıtıcı yanıtlar sunabilir ve onları öz yansıtma egzersizleri veya bilişsel-davranışçı müdahaleler yoluyla yönlendirebilir. Dahası, dijital etkileşimlerin sağladığı anonimlik ve gizlilik, bireyleri hassas konuları açıklamaya, damgalanma veya yargılanma korkusu olmadan yardım aramaya teşvik edebilir.

Öte yandan belirtmeliyiz ki, potansiyel faydalarına rağmen, duygusal destek için kullanılan sohbet robotları ve sanal asistanlar, veri gizliliği, algoritmik önyargılar ve istenmeyen sonuçlar olasılığıyla ilgili etik endişeleri de gündemimize getiriyor.

Öğrenci Duygularına Gerçek Zamanlı Geri Bildirim Sağlayan Duygu Analizi Araçları

  • Öğrencinin duygularını gerçek zamanlı analiz eder

  • Öğretmene anlık geri bildirim sağlar 

Son yıllarda, doğal dil işlemenin bir alt alanı olan duygu analizi, öğrenci duygularına gerçek zamanlı geri bildirim sağlamanın bir yolu olarak eğitim ortamlarında ivme kazanmıştır. Makine öğrenmesi algoritmaları ve dilbilimsel analiz tekniklerinden yararlanan duygu analizi araçları, öğrencilerin duygusal deneyimleri, algıları ve tutumları hakkında bilgi sunarak zamanında destek ve müdahale stratejilerini kolaylaştırır. 

Duygu analizi araçları, öğrencilerin yazılı yanıtlarını, forum gönderilerini veya sohbet etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek katılım, hayal kırıklığı, kafa karışıklığı veya memnuniyet göstergelerini belirleyebilir. Bu bilgiler, eğitimcilerin hızlı bir şekilde müdahale etmelerini, ek destek sağlamalarını veya öğrenme etkinliklerini değiştirerek öğrenci motivasyonunu ve memnuniyetini artırmalarını sağlar. Örneğin, duygu analizi bir öğrenme görevi sırasında ilgisizlik veya hayal kırıklığı belirtileri tespit ederse, sistem dinamik olarak alternatif açıklamalar, kaynaklar veya etkileşimli etkinlikler sağlayarak öğrencinin yeniden ilgisini çekebilir ve özel öğrenme zorluklarını ele alabilir.

Empatiyi ve Sosyal Etkileşimi Teşvik Etmede Oyunlaştırma Teknikleri

  • Empati ve sosyal etkileşim artırılır

  • İş birliği ve iletişim gelişir 

Oyunlaştırma, eğitim ortamlarında empatiyi teşvik etmenin ve öğrenciler arasında sosyal etkileşimi artırmanın bir yolu olarak ilgi görüyor. Öğrenciler arasında etkileşimi teşvik etmek için puanlar, rozetler, liderlik tabloları ve zorluklar gibi oyun mekaniklerini eğitim faaliyetlerine entegre ederek, öğrencileri motive etmeyi ve iş birliğini, empatiyi ve kişilerarası becerilerin gelişimini teşvik etmeyi amaçlar.

Oyunlaştırmanın empatiyi teşvik etmesinin bir yolu, oyuncuların çeşitli karakterlerin bakış açılarını benimsemelerine ve karmaşık sosyal senaryolarda gezinmelerine olanak tanıyan sürükleyici hikaye anlatımı deneyimleri sağlamaktır. Anlatı odaklı oyunlar veya simülasyonlar aracılığıyla oyuncular, eylemlerinin başkaları üzerindeki sonuçlarını keşfedebilir, farklı bakış açılarına empati geliştirebilir ve ahlaki açıdan belirsiz durumlarda etik kararlar alabilirler. Örneğin, eğitici bir oyun, oyuncuları ayrımcılığa veya sosyal adaletsizliğe maruz kalan bir karakterin yerine koyarak, seçimlerinin ve eylemlerinin başkaları üzerindeki duygusal etkisini düşünmeye teşvik edebilir.

Eğitsel oyunlaştırmalar, akranlar arasında empatiyi ve iş birliğini teşvik eden işbirlikçi öğrenme deneyimlerini kolaylaştırabilir. Takım tabanlı zorluklar, iş birliğine dayalı görevler veya ortak problem çözme etkinliklerini birleştirerek, oyunlaştırılmış öğrenme ortamları öğrencileri iletişim kurmaya, empati kurmaya ve ortak hedeflere ulaşmada birbirlerini desteklemeye teşvik eder. Ödüller ve tanıma mekanizmaları aracılığıyla prososyal davranışları ve olumlu sosyal etkileşimleri teşvik edebilir.

Oyunlaştırma konusunda yine etik hassasiyetleri ifade etmemiz gerekir. Empati ve sosyal etkileşim için oyunlaştırmanın etkili bir şekilde uygulanması, etik bakımdan dikkatli bir tasarım gerektirir. Tasarımcılar, oyunlaştırılmış etkinliklerin eğitimsel hedeflerle uyumlu olmasını ve yüzeysel rekabet veya dışsal motivasyon yerine gerçek empatiyi teşvik etmesini sağlamalıdır. Oyunlaştırılmış deneyimlerin tüm öğrencilerin yaşam deneyimlerini ve bakış açılarını yansıtmasını, kalıplaşmış yargılardan veya belirli grupların marjinalleştirilmesinden kaçınmasını sağlamak için kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi unsurları içermelidir. Etik gerekliliklerin sağlanmasıyla, eğitimciler, empati ve sosyal etkileşim için oyunlaştırmanın potansiyelinden yararlanabilir, iş birliğini ve öğrenciler arasında karşılıklı anlayışı teşvik eden ilgi çekici ve kapsayıcı öğrenme ortamlarını yaratabilirler.

Karşılaşılan Sorunlar

  • Veri gizliliği

  • Algoritmik önyargı

  • Etik problemler

  • Teknolojik sınırlılıklar 

Etik Öneriler

  • Veri gizliliği korunmalı

  • Algoritmik önyargılar azaltılmalı

  • Şeffaflık sağlanmalı 

Eğitim Uygulamaları İçin Öneriler

  • YZ sistemleri kişiselleştirilmiş öğrenme sunmalı

  • Öğrencilere gerçek zamanlı geri bildirim verilmeli

  • Eğitmenler bu teknolojiler için eğitilmeli 

Teknolojik Öneriler

  • AR/VR entegrasyonu artırılmalı

  • Sanal asistanların duygusal zekası geliştirilmeli 

Sistem Düzeyi Öneriler

  • Eğitim müfredatına entegre edilmeli

  • Paydaşlar arası iş birliği kurulmalı

  • Sürdürülebilir teknoloji ekosistemi oluşturulmalı 

Sonuç olarak, eğitim alanı son yıllarda yapay zekânın entegrasyonu sayesinde önemli bir dönüşümden geçiyor ve yapay zeka, eğitim süreçlerini kökten değiştirme potansiyeline sahip bir gerçeklik olarak yanı başımızda duruyor. Öğrencilerin gittikçe daha fazla ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal zekaya dayalı becerilerin karşılanmasında geleneksel eğitim yöntemleri eksik kaldıkça, yapay zekanın bu boşluğu dolduracağını öngörmek zor değil. O halde, yazıyı düşünmemiz gereken önemli bir soruyla bitirelim. Etik ilkelere bağlı bir yapay zeka sistemini eğitim alanına üstün faydayla entegre etmek mümkün mü?

Yararlanılan Kaynak

*Sethi, S. S., & Jain, K. (2024). AI technologies for social emotional learning: recent research and future directions. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning17(2), 213-225.

Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaktaki veriler derlenerek aktarılmıştır. İçerikte başka kaynaklardan yapılan alıntılara ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışmalar incelenebilir. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Sonsuz olasılıklara, gelişime ve dönüşüme inanır. Akademik olarak pazarlama iletişimi, tüketim ve yaratıcılık ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütür. Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanlarında danışmanlık ve eğitmenlikleri kapsayan yolculuğunu sürdürmektedir.
