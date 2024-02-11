Gülşen’in Hangi Enerjik Şarkısını Sabahın İlk Saatlerinde Dinlemelisin?
Gülşen’in Hangi Enerjik Şarkısını Sabahın İlk Saatlerinde Dinlemelisin?
Türkiye'deki müzik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Gülşen, kariyeri boyunca sayısız projeye imza attı. Kendisini ve şarkılarını çok sevdiğimiz Gülşen, güne başlarken eşlikçimiz olabileceği şarkılar da yazdı. Bu şarkılarından hangisini sabahın ilk saatlerinde dinlemelisin? Testi çöz ve öğren!
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1. Söyle bakalım, günün hangi saatlerinde kendini enerjik hissediyorsun?
2. Günde ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?
3. En çok nerede müzik dinlemeyi seviyorsun?
4. Müzik zevkine güveniyor musun?
5. Görünüşe göre iddialıyız! Peki bir konsere gittiğinde seni salonun neresinde görürüz?
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6. "Benim için müzik dinlemek..."
7. Şu an nerede olmak isterdin?
8. Son soruya geldik! Sevdiğin birinden çabuk vazgeçer misin?
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