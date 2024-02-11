Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gülşen’in Hangi Enerjik Şarkısını Sabahın İlk Saatlerinde Dinlemelisin?

etiket Gülşen’in Hangi Enerjik Şarkısını Sabahın İlk Saatlerinde Dinlemelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:16

Türkiye'deki müzik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Gülşen, kariyeri boyunca sayısız projeye imza attı. Kendisini ve şarkılarını çok sevdiğimiz Gülşen, güne başlarken eşlikçimiz olabileceği şarkılar da yazdı. Bu şarkılarından hangisini sabahın ilk saatlerinde dinlemelisin? Testi çöz ve öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Söyle bakalım, günün hangi saatlerinde kendini enerjik hissediyorsun?

2. Günde ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?

3. En çok nerede müzik dinlemeyi seviyorsun?

4. Müzik zevkine güveniyor musun?

5. Görünüşe göre iddialıyız! Peki bir konsere gittiğinde seni salonun neresinde görürüz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Benim için müzik dinlemek..."

7. Şu an nerede olmak isterdin?

8. Son soruya geldik! Sevdiğin birinden çabuk vazgeçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Muhtelif Zamanlarda!

Bir Fırt Çek!

Dillere Düşeceğiz Seninle!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?