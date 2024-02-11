Gülşen’in Hangi Enerjik Şarkısını Sabahın İlk Saatlerinde Dinlemelisin?

Türkiye'deki müzik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Gülşen, kariyeri boyunca sayısız projeye imza attı. Kendisini ve şarkılarını çok sevdiğimiz Gülşen, güne başlarken eşlikçimiz olabileceği şarkılar da yazdı. Bu şarkılarından hangisini sabahın ilk saatlerinde dinlemelisin? Testi çöz ve öğren!