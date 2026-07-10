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Güllü'nün Vefat Etmeden Önce Çekilen Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güllü'nün Vefat Etmeden Önce Çekilen Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 22:02
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Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili ifade süreçleri devam ederken, sanatçının vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeniden geniş yankı uyandırdı.

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

6. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili soruşturma sürerken, bu kez ölümünden önce çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında daha önce olay gecesi evde bulunan isimlerden Nur Sultan Ulu, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesini ittiğini öne sürerken, olayın ardından yaşananlarla ilgili de çarpıcı açıklamalar yapmıştı. 

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, Güllü'nün hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İşte Güllü'nün vefat etmeden önce çekilen yeni görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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