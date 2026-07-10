Güllü'nün Vefat Etmeden Önce Çekilen Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili ifade süreçleri devam ederken, sanatçının vefatından önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeniden geniş yankı uyandırdı.
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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İşte Güllü'nün vefat etmeden önce çekilen yeni görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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