Gülistan Doku'nun Anne ve Babasından DNA Örneği Alınacak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2026 - 11:57

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında soruşturma sürüyor. Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku’dan DNA örneği alınacak.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada oklar dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve ABD’de firari olan Umut Altaş’a çevrildi. Baba ve oğul Sonel tutuklanırken Altaş hakkında kırmız bülten çıkarılmıştı. 

BirGün'ün Habertürk'ten aktardığına göresoruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi. 

Ancak daha sonra ifade yerine aileden DNA ve doku örneği alınacağı bildirildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
