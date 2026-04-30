Gülistan Doku'nun Anne ve Babasından DNA Örneği Alınacak

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturmada oklar dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve ABD’de firari olan Umut Altaş’a çevrildi. Baba ve oğul Sonel tutuklanırken Altaş hakkında kırmız bülten çıkarılmıştı.

BirGün'ün Habertürk'ten aktardığına göresoruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

Ancak daha sonra ifade yerine aileden DNA ve doku örneği alınacağı bildirildi.