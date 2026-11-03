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Gülen Gözler'de Rol Almıştı: Usta Oyuncu, Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban Filminde!

Gülen Gözler'de Rol Almıştı: Usta Oyuncu, Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban Filminde!

Yeşilçam
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 16:16 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 16:23
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Kemal Sunal'ın unutulmaz komedisi Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'ın kadrosuna Yeşilçam'dan bir isim daha katıldı. Gülen Gözler ve Aile Şerefi gibi Arzu Film klasiklerinde rol alan Itır Esen, yarım asır sonra yeniden aynı yapım şirketinin filminde kamera karşısına geçiyor. Usta oyuncunun canlandıracağı karakter de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Itır Esen, filmde Erdal Özyağcılar'ın canlandıracağı Hiddet Paşa'nın eşi Asalet olacak.

Itır Esen, filmde Erdal Özyağcılar'ın canlandıracağı Hiddet Paşa'nın eşi Asalet olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Sunal'ın başrolündeki Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'ın kadrosuna Itır Esen de katıldı. Usta oyuncu filmde Asalet karakterine hayat verecek.

Asalet, hikâyede Hiddet Paşa'nın eşi olarak yer alıyor. Paşa'yı ise Kemal Sunal'la Kibar Feyzo'dan Şabaniye'ye uzanan pek çok filmde aynı kadroyu paylaşan Erdal Özyağcılar canlandıracak. Böylece Yeşilçam'ın iki tanıdık yüzü bu kez karı koca olarak aynı karede buluşacak.

Itır Esen, Gülen Gözler ve Aile Şerefi gibi Ertem Eğilmez imzalı Arzu Film klasiklerinde rol almıştı.

Itır Esen, Gülen Gözler ve Aile Şerefi gibi Ertem Eğilmez imzalı Arzu Film klasiklerinde rol almıştı.

1956 İstanbul doğumlu Itır Esen, kariyerine Milliyet gazetesinde mankenlik yaparak başladı. 1975'te Tarık Akan'ın karşısında Bizim Aile ile sinemaya adım atan oyuncu, 1976'da Aile Şerefi'nde Zeynep'i canlandırdı, 1977'de de Gülen Gözler'in kadrosunda yer aldı.

Yönetmen Yavuz Turgul'la evlendikten sonra uzun süre oyunculuğa ara veren Esen, 2001'de Yeditepe İstanbul dizisiyle ekrana döndü. Arka Sokaklar, Fatih Harbiye ve Bir Deli Sevda gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.

Aile Şerefi'nden tam 50 yıl sonra yeniden Arzu Film'in çatısı altında olması ise dikkat çekici bir ayrıntı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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