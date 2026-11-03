Gülen Gözler'de Rol Almıştı: Usta Oyuncu, Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban Filminde!
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Kemal Sunal'ın unutulmaz komedisi Şabanoğlu Şaban'ın devam filmi Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban'ın kadrosuna Yeşilçam'dan bir isim daha katıldı. Gülen Gözler ve Aile Şerefi gibi Arzu Film klasiklerinde rol alan Itır Esen, yarım asır sonra yeniden aynı yapım şirketinin filminde kamera karşısına geçiyor. Usta oyuncunun canlandıracağı karakter de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Itır Esen, filmde Erdal Özyağcılar'ın canlandıracağı Hiddet Paşa'nın eşi Asalet olacak.
Itır Esen, Gülen Gözler ve Aile Şerefi gibi Ertem Eğilmez imzalı Arzu Film klasiklerinde rol almıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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