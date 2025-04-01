Gözümüzü Dört Açtık: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Gözümüzü Dört Açtık: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Müzik keşfinde en büyük yardımcımız Shazam, müzik listelerimizin güncel kalmasını sağlayan uygulamaların başında geliyor. Her ay farklı şarkılara yer verdiğimiz radarımıza hangi şarkılar yakalandı?
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Doechii - Anxiety
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Lola Young - Messy
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
ROSÉ & Bruno Mars - APT.
Bushy B - Scared
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Kendrick Lamar - Not Like Us
Obladaet & Icegergert & Name
ATLXS - PASSO BEM SOLTO
Lady Gaga - Abracadabra
WizTheMc & bees & honey - Show Me Love
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