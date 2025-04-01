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Gözümüzü Dört Açtık: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Gözümüzü Dört Açtık: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 15:16

Müzik keşfinde en büyük yardımcımız Shazam, müzik listelerimizin güncel kalmasını sağlayan uygulamaların başında geliyor. Her ay farklı şarkılara yer verdiğimiz radarımıza hangi şarkılar yakalandı?

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Doechii - Anxiety

Lola Young - Messy

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Bushy B - Scared

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Kendrick Lamar - Not Like Us

Obladaet & Icegergert & Name

ATLXS - PASSO BEM SOLTO

Lady Gaga - Abracadabra

WizTheMc & bees & honey - Show Me Love

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Ma Belle
Ma Belle
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