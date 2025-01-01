Gözümüzden Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Gözümüzden Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Shazam radarımız bu ay yine hareketli! Hem yeni çıkan şarkılarla hem de bir anda popülerleşen hitlerle dolu bir liste karşımızda. Gelin son günlerde en çok ilgimizi çeken ve müzikseverlerin favorisi haline gelen parçaları birlikte dinleyelim!
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ROSÉ & Bruno Mars - APT.
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Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Sia - Snowman
Wham! - Last Christmas
Gracie abrams - That's So True
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Mr Pilato, Ego Slimflow & Tebogo G Mashego - Biri Marung ft DJ Maphorisa,Focalistic & Scotts Maphuma
Lola Young - Messy
The Weeknd & Playboi Carti - Timeless
Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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