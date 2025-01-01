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Gözümüzden Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Gözümüzden Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 17:01

Shazam radarımız bu ay yine hareketli! Hem yeni çıkan şarkılarla hem de bir anda popülerleşen hitlerle dolu bir liste karşımızda. Gelin son günlerde en çok ilgimizi çeken ve müzikseverlerin favorisi haline gelen parçaları birlikte dinleyelim!

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ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Sia - Snowman

Wham! - Last Christmas

Gracie abrams - That's So True

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Mr Pilato, Ego Slimflow & Tebogo G Mashego - Biri Marung ft DJ Maphorisa,Focalistic & Scotts Maphuma

Lola Young - Messy

The Weeknd & Playboi Carti - Timeless

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

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Ma Belle
Ma Belle
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