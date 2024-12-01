onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gözümüz Üstünüzde: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Gözümüz Üstünüzde: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 22:48

Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, her ay farklı şarkılarla bizleri tanıştırıyor. Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkıların yakalandığınıza kısaca bir göz atalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Mr Pilato, Ego Slimflow & Tebogo G Mashego - Biri Marung ft DJ Maphorisa,Focalistic & Scotts Maphuma

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Benson Boone - Beautiful Things

Teddy Swims - Bad Dreams

Coldplay & Little Simz & Burna Boy & Elyanna & TINI - WE PRAY -

The Weeknd & Playboi Carti - Timeless

Ariis - FUNK DO BOUNCE

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın