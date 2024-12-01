Gözümüz Üstünüzde: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Gözümüz Üstünüzde: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Popüler müzik keşfetme uygulaması Shazam, her ay farklı şarkılarla bizleri tanıştırıyor. Bu ay Shazam radarımıza hangi şarkıların yakalandığınıza kısaca bir göz atalım. 👇
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ROSÉ & Bruno Mars - APT.
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Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Mr Pilato, Ego Slimflow & Tebogo G Mashego - Biri Marung ft DJ Maphorisa,Focalistic & Scotts Maphuma
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
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Benson Boone - Beautiful Things
Teddy Swims - Bad Dreams
Coldplay & Little Simz & Burna Boy & Elyanna & TINI - WE PRAY -
The Weeknd & Playboi Carti - Timeless
Ariis - FUNK DO BOUNCE
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