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Göztepe'nin Listesindeki Victor Adeboyejo Hapşırırken Kaburgasından Sakatlandı

Göztepe'nin Listesindeki Victor Adeboyejo Hapşırırken Kaburgasından Sakatlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 16:25

Göztepe'nin transfer listesinde olan Victor Adeboyejo, akıllara gelmeyecek bir sakatlıkla Bolton'ın maç kadrosundan çıkarıldı.

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Göztepe bir süredir Bolton forması giyen Victor Adeboyejo ile ilgileniyor. İzmir ekibinin aşama kaydettiği oyuncu bambaşka bir olayla dünya basınının gündemine oturdu.

Göztepe bir süredir Bolton forması giyen Victor Adeboyejo ile ilgileniyor. İzmir ekibinin aşama kaydettiği oyuncu bambaşka bir olayla dünya basınının gündemine oturdu.

League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, şiddetli bir hapşırmanın ardından kaburgasında ve sırtında ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Bu beklenmedik sakatlık nedeniyle Nijeryalı futbolcu, Trophy Kupası'ndaki Barrow maçında oynayamadı.

League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, şiddetli bir hapşırmanın ardından kaburgasında ve sırtında ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Bu beklenmedik sakatlık nedeniyle Nijeryalı futbolcu, Trophy Kupası'ndaki Barrow maçında oynayamadı.

Bolton Teknik Direktörü Ian Ewatt sakatlığı doğrularken "Victor çok güçlü bir oyuncu hapşırığı bile güçlü" diyerek espri yaptı.

Bolton Teknik Direktörü Ian Ewatt sakatlığı doğrularken "Victor çok güçlü bir oyuncu hapşırığı bile güçlü" diyerek espri yaptı.

26 yaşındaki forvet, bu akılalmaz sakatlık sebebiyle 3 Eylül Salı günü oynanan Barrow'u 3-2 yendikleri EFL Trophy Kupası maçında forma giyemedi.

26 yaşındaki forvet, bu akılalmaz sakatlık sebebiyle 3 Eylül Salı günü oynanan Barrow'u 3-2 yendikleri EFL Trophy Kupası maçında forma giyemedi.

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