Görüntüler Tepki Çekmişti! Külah Oyunuyla Müşterilerini Taciz Eden Dondurmacı Mühürlendi
İstanbul'un popüler merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dondurmacının külah oyunuyla bir yabancı turisti taciz ettiği video sosyal medyaya düşmüş o görüntüler dünya çapında infial yaratmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney işletmenin mühürlendiğini duyurdu.
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Geleneksel Maraş dondurmacıları turistlerin ilgisini çeken işletmelerin başında geliyor.
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney o dondurmacının mühürlendiğini X hesabında paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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