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Görüntüler Tepki Çekmişti! Külah Oyunuyla Müşterilerini Taciz Eden Dondurmacı Mühürlendi

Görüntüler Tepki Çekmişti! Külah Oyunuyla Müşterilerini Taciz Eden Dondurmacı Mühürlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 18:01

İstanbul'un popüler merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dondurmacının külah oyunuyla bir yabancı turisti taciz ettiği video sosyal medyaya düşmüş o görüntüler dünya çapında infial yaratmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

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Geleneksel Maraş dondurmacıları turistlerin ilgisini çeken işletmelerin başında geliyor.

Geleneksel Maraş dondurmacıları turistlerin ilgisini çeken işletmelerin başında geliyor.

Eğlenceli görüntülerle dünya çapında da merakla izlenen dondurmacılardan birini ziyaret eden bir turist yaşadığı tacizi paylaşmış, görüntüler büyük tepki çekmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney o dondurmacının mühürlendiğini X hesabında paylaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney o dondurmacının mühürlendiğini X hesabında paylaştı.

Güney 'Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi.

Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız.' ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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