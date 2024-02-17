Gittiği Görüşmede İşe Alınıp Çalışmaya Başlayan Kadın Herkesi Uyardı: Şoke Olacaksınız!

'@ipek.krd' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 'Hepinizin bildiği önemli bir şirket tarafından yönetici asistanı pozisyonu tarafına başvurdum ve aranıp görüşmeye çağırıldım' diyerek yaşadığı olayı anlattı.
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İnsan kaynakları ile görüştüğünü ve işe alındığının belirtildiğini söyleyen kadın, 'Bugün birazcık denemek ister misiniz?' sorusuna da 'Olur, tabii ki zamanım var' cevabını verdi.
İş arkadaşları tarafından tebrik edilip 3-4 saat çalışan kadın sonrasında ise aynı pozisyona bir başkasının başvurduğunu ve günün sonunda da kendisine "Biz seni çok sevdik. Sen bize çok iyi gelirsin. Sen yine de CV'ini bırak. Biz seninle ileride çalışmayı çok isteriz. Başka bir pozisyon olursa arkadaşlarıma seni önermeyi çok isterim. Çok özverilisin" denildiğini belirtti.
İpek isimli kadının yaşadığı olayı anlattığı o anlar: 👇
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